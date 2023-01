“Doomsday Clock” se rapproche le plus de minuit alors que la guerre en Ukraine fait rage

Getty Images – North America Images DOCUMENT REFERENCE063_1459101642 SLUGUS – BULLETIN – OF – THE – ATOMIC – SCIENTISTS – ANNONCE – NOUVEAU – DOOMSDAY – CLOCK CREATION DATE1/24/2023 CITY/COUNTRYWASHINGTON, UNITED STATES CREDITANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA TAILLE DU FICHIER AFP/PIXELS/DPI60,52 Mo / 5633 x 3755 / 300 dpi d’un événement diffusé en direct avec des membres du Bulletin of the Atomic Scientists le 24 janvier 2023 à Washington, DC. Cette année, l’horloge de la fin du monde est réglée à quatre-vingt-dix secondes sur minuit Anna Moneymaker/Getty Images/AFP Anna Moneymaker/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

L’horloge est passée de 100 secondes à minuit à 90 secondes à minuit.

L’horloge est décrite comme une métaphore de la proximité de l’humanité avec l’auto-annihilation.

Le Bulletin of the Atomic Scientists avancera les aiguilles de l’horloge de 10 secondes cette année.

L'”horloge de la fin du monde” symbolisant les périls pour l’humanité s’est rapprochée mardi de minuit au milieu de la guerre en Ukraine, des tensions nucléaires et de la crise climatique.

Le Bulletin of the Atomic Scientists, qui décrit l’horloge comme une “métaphore du degré auquel l’humanité est proche de l’auto-annihilation”, a fait passer ses aiguilles de 100 secondes à minuit à 90 secondes à minuit.

La décision de réinitialiser les aiguilles du garde-temps symbolique est prise chaque année par le conseil scientifique et de sécurité du Bulletin et son conseil des sponsors, qui comprend 10 lauréats du prix Nobel.

Les aiguilles de l’horloge sont passées de 100 secondes à minuit en janvier 2020 – le plus proche de minuit de son histoire – et y sont restées pendant les deux années suivantes.

Dans un communiqué, le Bulletin a déclaré qu’il avançait les aiguilles de l’horloge de 10 secondes cette année “en grande partie mais pas exclusivement à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du risque accru d’escalade nucléaire”.

“Les menaces à peine voilées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires rappellent au monde que l’escalade du conflit – par accident, intention ou erreur de calcul – est un risque terrible”, a-t-il déclaré. “La possibilité que le conflit puisse échapper au contrôle de quiconque reste élevée.”

Le Bulletin a déclaré que la nouvelle heure “était également influencée par les menaces persistantes posées par la crise climatique et l’effondrement des normes et institutions mondiales nécessaires pour atténuer les risques associés aux technologies avancées et aux menaces biologiques telles que Covid-19”.

Rachel Bronson, présidente et chef de la direction du Bulletin of the Atomic Scientists, a déclaré :

Nous vivons à une époque de danger sans précédent, et l’heure de l’horloge de la fin du monde reflète cette réalité.

“90 secondes avant minuit, c’est le plus proche que l’horloge ait jamais été réglée sur minuit, et c’est une décision que nos experts ne prennent pas à la légère”, a déclaré Bronson.

“Le gouvernement américain, ses alliés de l’OTAN et l’Ukraine disposent d’une multitude de canaux de dialogue”, a-t-elle déclaré. “Nous exhortons les dirigeants à les explorer tous au maximum de leur capacité à remonter le temps.”

L’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a également appelé les dirigeants mondiaux à agir dans un monde devenu plus dangereux à cause du Covid-19, des événements météorologiques extrêmes et de “la guerre scandaleuse de la Russie contre l’Ukraine”.

“Les dirigeants n’ont pas tenu compte des avertissements de l’horloge de la fin du monde en 2020”, a déclaré Ban. “Nous continuons tous à en payer le prix. En 2023, il est vital pour nous tous qu’ils agissent.”

L’horloge était initialement réglée sur minuit moins sept.

Le plus éloigné de minuit qu’il ait jamais été est de 17 minutes, après la fin de la guerre froide en 1991.

Le Bulletin a été fondé en 1945 par Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer et d’autres scientifiques qui ont travaillé sur le projet Manhattan qui a produit les premières armes nucléaires.

L’idée de l’horloge symbolisant la vulnérabilité mondiale aux catastrophes a suivi en 1947.