Doomsday Clock se rapproche de minuit de 10 secondes alors que la guerre en Ukraine fait rage | Nouvelles du monde

L’horloge de la fin du monde a été réglée à 90 secondes avant minuit – ce qui représente une période de “danger sans précédent” – en grande partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cela le rapproche de 10 secondes de minuit, le plus proche d’une catastrophe mondiale qu’il ait jamais été – il était à 100 secondes de minuit depuis 2020.

Le compte à rebours est une métaphore de l’effondrement mondial convenue par des experts de renommée mondiale du Bulletin of the Atomic Scientists.

Ils ont déclaré que les “menaces à peine voilées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires rappellent au monde que l’escalade du conflit – par accident, intention ou erreur de calcul – est un risque terrible”.

“La possibilité que le conflit puisse échapper au contrôle de quiconque reste élevée.”

Ils ont également souligné que le dernier traité sur les armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis était “en danger”.

Ils ont déclaré : « À moins que les deux parties ne reprennent les négociations et ne trouvent une base pour de nouvelles réductions, le traité expirera en février 2026.

“Cela éliminerait les inspections mutuelles, renforcerait la méfiance, stimulerait une course aux armements nucléaires et augmenterait la possibilité d’un échange nucléaire.”

Ils ont également souligné que l’expansion considérable de ses capacités nucléaires par la Chine était “particulièrement troublante”, l’amélioration par la Corée du Nord des essais de missiles à portée intermédiaire et à plus longue portée, la capacité croissante de l’Iran à enrichir l’uranium et le développement de son arsenal par l’Inde.

D’autres influences sur la décision d’avancer l’horloge incluent la crise climatique et les émissions de dioxyde de carbone, le nombre croissant de menaces biologiques comme le COVID-19, ainsi que la désinformation et les technologies perturbatrices.

“Une alarme pour toute l’humanité”

Mary Robinson, la première femme présidente d’Irlande et ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré : « L’horloge de la fin du monde sonne l’alarme pour l’ensemble de l’humanité.

“Nous sommes au bord d’un précipice. Mais nos dirigeants n’agissent pas à une vitesse ou à une échelle suffisante pour garantir une planète pacifique et vivable.

“De la réduction des émissions de carbone au renforcement des traités de contrôle des armements et à l’investissement dans la préparation à une pandémie, nous savons ce qui doit être fait.

“La science est claire, mais la volonté politique fait défaut. Cela doit changer en 2023 si nous voulons éviter la catastrophe.

“Nous sommes confrontés à de multiples crises existentielles. Les dirigeants ont besoin d’un état d’esprit de crise.”

L’horloge n’a jamais été plus proche de minuit

Rachel Bronson, présidente et chef de la direction du Bulletin of the Atomic Scientists, a déclaré : « Nous vivons à une époque de danger sans précédent, et l’heure de la fin du monde reflète cette réalité.

“90 secondes avant minuit, c’est le plus proche que l’horloge ait jamais été réglée sur minuit, et c’est une décision que nos experts ne prennent pas à la légère.

“Le gouvernement américain, ses alliés de l’OTAN et l’Ukraine disposent d’une multitude de canaux de dialogue ; nous exhortons les dirigeants à les explorer tous au maximum de leurs capacités pour revenir en arrière.”