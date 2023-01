‘Doomsday Clock’ : Qu’est-ce que c’est, comment ça marche ?

Les scientifiques atomiques réinitialiseront mardi “l’horloge de la fin du monde” avec une estimation de la proximité, selon eux, de l’anéantissement de l’humanité en 2023 en raison de menaces existentielles telles que la guerre nucléaire et le changement climatique.

QU’EST-CE QUE L’HORLOGE AVENIR ?

La “Doomsday Clock” est un garde-temps symbolique montrant à quel point le monde est proche de la fin. Minuit marque le point théorique de l’anéantissement.

Des menaces apocalyptiques pourraient découler des tensions politiques, des armes, de la technologie, du changement climatique et même des maladies pandémiques.

Les aiguilles de l’horloge sont rapprochées ou éloignées de minuit en fonction de la lecture par les scientifiques des menaces existentielles à un moment donné.

COMMENT L’HORLOGE EST-ELLE RÉGLÉE ?

Une organisation à but non lucratif basée à Chicago appelée Bulletin of the Atomic Scientists met à jour l’heure chaque année en fonction des informations concernant les risques catastrophiques pour la planète et l’humanité et affiche l’heure sur son site Web.

Un conseil de scientifiques et d’autres experts en technologie nucléaire et en science du climat, dont 13 lauréats du prix Nobel, discutent des événements mondiaux et déterminent où placer les aiguilles de l’horloge chaque année.

L’horloge a été créée en 1947 par un groupe de scientifiques atomistes, dont Albert Einstein, qui avait travaillé sur le projet Manhattan pour développer les premières armes nucléaires au monde pendant la Seconde Guerre mondiale.

QUELLE HEURE EST-IL MAINTENANT?

À 100 secondes avant minuit, l'”horloge de la fin du monde” est désormais la plus proche qu’elle ait jamais été de minuit. Il y a été installé en 2020 et y est resté depuis.

Cette année, son cadre reflétera pour la première fois un monde dans lequel l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ravivé les craintes d’une guerre nucléaire.

L’horloge a commencé à tourner, il y a plus de 75 ans, à minuit moins sept.

À minuit moins 17, l’horloge était la plus éloignée de l’apocalypse en 1991, alors que la guerre froide prenait fin et que les États-Unis et l’Union soviétique signaient le Traité de réduction des armements stratégiques qui réduisait considérablement les arsenaux d’armes nucléaires des deux pays.



