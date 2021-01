Le « Doomsday Clock », qui illustre les menaces qui pèsent sur la planète et l’humanité, se rapproche cette année de minuit avec un écart de 100 secondes. Ce moment intervient au milieu des menaces de pandémie de coronavirus, de guerre nucléaire et de changement climatique. L’horloge en tant que telle garde la même heure qu’elle avait en 2020.

« Les aiguilles de l’horloge de la fin du monde restent à 100 secondes à minuit, aussi près de minuit que jamais », a déclaré Rachel Bronson, présidente du Bulletin of the Atomic Scientists, dans un communiqué. Bronson a appelé le manque de confiance dans la science et le manque général de préparation à la pandémie de coronavirus.

« La pandémie meurtrière et inspirante de Covid-19 sert de » réveil « historique, une illustration frappante du fait que les gouvernements nationaux et les organisations internationales ne sont pas préparés à gérer les menaces véritablement destructrices des armes nucléaires et du changement climatique », a déclaré Bronson m’a dit.

L’année dernière, l’horloge est passée de deux minutes à minuit à 100 secondes, ce qui était perçu comme une poussée pessimiste.

Mais qu’est-ce qu’une horloge Doomsday et que se passe-t-il lorsque l’horloge sonne à minuit? Voici un bref explicatif sur la façon dont l’horloge est née et ce qu’elle prédit.

L’horloge a été développée par le Bulletin of the Atomic Scientists en 1947. Ce groupe à but non lucratif a été fondé par Albert Einstein et des étudiants de l’Université de Chicago en 1945.

Les membres du conseil comprennent 13 lauréats du prix Nobel.

L’horloge de la fin du monde est une représentation visuelle de la proximité (ou de la vulnérabilité) de la Terre face à une catastrophe, comme un accident nucléaire ou les dangers du changement climatique. L’horloge est passée de 100 secondes à minuit en janvier de l’année dernière, la plus proche de minuit de son histoire.

Il était initialement fixé à sept minutes à minuit. Le plus loin qu’il ait jamais été de minuit est de 17 minutes, après la fin de la guerre froide en 1991.

Mais l’horloge a-t-elle toujours évolué vers «l’apocalypse» sans possibilité de renversement? Même difficile, l’horloge a essentiellement évolué vers une catastrophe au cours des 10 dernières années, il y a de l’espoir. Lors de son lancement en 1947, il était réglé à sept minutes à partir de minuit. Mais l’optimisme et l’espoir étaient les plus élevés de l’après-guerre froide, alors que l’horloge était à 17 minutes de minuit.

Les appels à l’élimination des armes nucléaires se sont multipliés pour renverser le rythme vers minuit d’une apocalypse, le destin final.

Les membres du Bulletin ont recommandé que les États-Unis et la Russie prolongent le nouveau traité nucléaire START et que les États-Unis reviennent à l’accord nucléaire avec l’Iran.

Ils ont également exhorté les gouvernements, les géants de la technologie et les organisations médiatiques à coopérer pour trouver «des moyens pratiques et éthiques de lutter contre la désinformation et la désinformation sur Internet».

L’ancien gouverneur de Californie Jerry Brown, président exécutif du Bulletin of the Atomic Scientists, a déclaré qu’il était « temps d’éliminer les armes nucléaires, et non d’en fabriquer davantage ». réduire les émissions de carbone mortelles – maintenant », a déclaré Brown.

Susan Solomon, professeur d’études environnementales au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a déclaré que «le ralentissement économique lié à la pandémie a réduit temporairement les émissions de dioxyde de carbone qui causent le réchauffement climatique.

« Mais au cours de la prochaine décennie, l’utilisation des combustibles fossiles doit baisser brutalement si l’on veut éviter les pires effets du changement climatique », a déclaré M. Solomon.

L’ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a déclaré que la pandémie de Covid-19 «est un terrible avertissement contre la complaisance face aux menaces mondiales qui pèsent sur toute vie humaine.

«Ce n’est que par une action collective et un leadership responsable que nous pouvons garantir une planète pacifique et habitable pour les générations futures», a-t-elle déclaré.