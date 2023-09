Doom Patrol Saison 4 Partie 2 Date de sortie, intrigue, distribution et bandes-annonces

Basée sur les bandes dessinées DC de Grant Morrison, Doom Patrol est une série vraiment imprévisible. Ce conte sombre mais psychédélique regorge de pouvoirs étranges, de créatures déroutantes et de héros traumatisés, repoussant les limites du genre des super-héros.

La série raconte l’histoire d’un groupe de super-héros qui ont acquis leurs capacités dans des circonstances tragiques. Jane, Rita, Cliff, Larry et Vic ne savent pas au départ comment utiliser leurs pouvoirs qui sont gênants, ce qui entraîne le ressentiment des autres. Pendant longtemps, ils vivent dans la résidence d’un certain Niles Caulder, qui leur crée un espace sûr.

Les super-héros tragiques sont de retour. Comme d’habitude, ils ont les mains pleines. Mais qu’arrivera-t-il à Rita, Cliff, Larry, Vic et Jane cette fois-ci ? Nous avons rassemblé toutes les informations sur la saison 4 de Doom Patrol.

La saison 4 de la série DC contient 12 épisodes. Cependant, il est divisé en deux parties, chacune comprenant six épisodes, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine. La première partie a fait ses débuts sur Max le 8 décembre 2022.

La seconde moitié de la saison 4 de Doom Patrol sera mise en service le jeudi 12 octobre 2023, avec deux épisodes diffusés ensemble. Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine jusqu’au 9 novembre.

Warner Bros.

Comment regarder la saison 4 de Doom Patrol au Royaume-Uni ?

Les fans britanniques de la série peuvent la regarder via Lionsgate+. L’accès à la plateforme coûte 5,99 £ par mois, mais vous pouvez d’abord utiliser une période d’essai de sept jours.

Pour en savoir plus, consultez notre article sur la façon de regarder Lionsgate+ au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, vous pouvez également diffuser Doom Patrol en vous connectant à la bibliothèque américaine de Max via un VPN (réseau privé virtuel). Par exemple, vous pouvez vous inscrire à NordVPN, l’une des options les meilleures et les plus populaires du genre.

L’inscription à Max peut cependant être délicate, alors assurez-vous de lire notre guide officiel.

Intrigue de la saison 4 de Doom Patrol

La saison 4 de la série se concentre sur le voyage dans le temps et la visite d’autres dimensions. En utilisant le véhicule temporel de la mystérieuse Madame Rogue, les membres de la Doom Patrol voyagent vers un futur post-apocalyptique où tout le monde a trouvé la mort.

Comme le dit le synopsis officiel :

Au cours de la quatrième saison à venir, l’équipe voyage de manière inattendue vers le futur pour trouver une mauvaise surprise. Face à leur disparition imminente, la Doom Patrol doit décider une fois pour toutes ce qui est le plus important : leur propre bonheur ou le sort du monde ?

Warner Bros.

Casting de la saison 4 de Doom Patrol

La nouvelle saison voit le retour de l’ensemble du line-up de Doom Patrol :

Brendan Fraser/Riley Shanahan – Robot-Homme

– Robot-Homme Avril Bowlby – Rita Farr/Elasti-Femme

– Rita Farr/Elasti-Femme Matt Bomer/Mattew Zuk – Larry Trainor/Homme négatif

– Larry Trainor/Homme négatif Diane Guerrero -Kay Challis/Crazy Jane

-Kay Challis/Crazy Jane Joivan Wade – Cyborgs

Voici les nouvelles stars qui rejoignent le casting de la saison quatre :

Michelle Gomez – Laura De Mille/Madame Rogue, une personne voyageant dans le temps capable d’imiter l’apparence d’autres êtres

– Laura De Mille/Madame Rogue, une personne voyageant dans le temps capable d’imiter l’apparence d’autres êtres Elie Rashad Reed – Deric, professeur de robotique

– Deric, professeur de robotique Sendhil Ramamurthy – M. 104, un méchant qui peut se transformer sous n’importe quelle forme

– M. 104, un méchant qui peut se transformer sous n’importe quelle forme Madeleine Zima – Casey Brinke/Space Case, un EMT apparemment ordinaire qui fait équipe avec Doom Patrol

Bandes-annonces de la saison 4 de Doom Patrol

Le premier teaser vous donnera un aperçu de la nouvelle saison :

Voici la bande-annonce officielle de la deuxième partie de la saison 4 :

Y aura-t-il une cinquième saison de Doom Patrol ?

Malheureusement non. La saison 4 est le dernier chapitre de l’histoire des malheureux pupilles de Niles Caulder.

