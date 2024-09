« Dookie » de Green Day devient le 13e album à être certifié double diamant

Le troisième album de Green Day, « Dookie », sorti en 1994, est officiellement devenu le 13e album à obtenir la certification Double Diamant aux États-Unis, avec des ventes dépassant les 20 millions d’exemplaires, et partage désormais la 12e place des albums les plus vendus de tous les temps aux États-Unis.

Aux États-Unis, l’or est attribué pour 500 000 ventes, le platine pour 1 000 000 de ventes et le diamant pour 10 000 000.

Green Day partage la 12ème place avec le déjà récompensé Shania Twain ‘Come On Over’, ce qui fait qu’il est le 13ème album à être certifié Double Diamant, il partage la 12ème place à égalité.

Sur les réseaux sociaux, Green Day a posté : « DOUBLE DIAMANT POUR DOOKIE Le 13e album à être certifié @RIAA avec plus de 20 MILLIONS d’exemplaires vendus aux États-Unis. Merci à tous ceux qui ont aimé cet album autant que nous au cours des 30 dernières années et à vous tous qui nous avez permis de vivre nos rêves. »

💎💎 DOUBLE DIAMANT POUR DOOKIE 💎💎 Le 13ème album à paraître @RIAA certifié avec plus de 20 MILLIONS d’unités vendues aux États-Unis. Merci à tous ceux qui ont aimé cet album autant que nous au cours des 30 dernières années et à tous ceux d’entre vous qui ont rendu possible la réalisation de notre rêve… pic.twitter.com/hfwNmu3bLc — Journée verte (@GreenDay) 16 septembre 2024

Les 13 albums les plus vendus de tous les temps aux États-Unis sont :

1. Eagles « Eagles/Leurs plus grands succès » (38 millions)

2. Michael Jackson « Thriller » (34 millions)

3. AC/DC « Back In Black » (27 millions)

4. Eagles ‘Hôtel California’ (26 millions)

5. Led Zeppelin « Led Zeppelin IV » (24 millions)

Les Beatles « Les Beatles » (24 millions)

7. Billy Joel « Greatest Hits Volume I et Volume II » (23 millions)

Garth Brooks « Double Live » (23 millions)

Pink Floyd « The Wall » (23 millions)

10. Hootie et le Blowfish « Cracked Rear View » (22 millions)

11. Fleetwood Mac « Rumeurs » (21 millions)

12. Green Day ‘Dookie (20 millions)

Shania Twain « Come On Over » (20 millions)

JOURNÉE VERTE

LA TOURNÉE DES SAUVEURS – AUSTRALIE 2025

AVEC L’INVITÉ SPÉCIAL AFI

Samedi 1er mars, Marvel Stadium, Melbourne

Lundi 3 mars, Engie Stadium, Sydney

Mercredi 5 mars, CBUS Super Stadium, Gold Coast

La prévente des artistes se déroule du lundi 16 septembre au jeudi 19 septembre – Gold Coast à partir de 13h, Melbourne à 14h et Sydney à 15h.

La prévente de Live Nation se déroule du jeudi 19 septembre au vendredi 20 septembre – Gold Coast à partir de 11h, Melbourne à 12h et Sydney à 13h.

La mise en vente au grand public débutera le vendredi 20 septembre – Gold Coast à partir de 12h, Melbourne à 13h et Sydney à 14h.

Billets et plus d’informations sur greenday.com et livenation.com.au

VIP : La tournée proposera également une variété de packages et d’expériences VIP différents pour que les fans puissent faire passer leur expérience de concert au niveau supérieur. Les packages varient mais comprennent des billets premium, des visites guidées sur scène, l’accès au Green Day Hospitality Lounge, une entrée VIP, des packages de produits exclusifs et bien plus encore. Pour plus d’informations, visitez le site greenday.com

Restez informé avec votre alerte quotidienne gratuite d’actualités musicales Noise11.com. Abonnez-vous à Noise11 Music News ici

Soyez le premier à découvrir les dernières interviews et les articles spéciaux de NOISE11.com sur YOUTUBE et mis à jour régulièrement. Voir les choses en premier ABONNEZ-VOUS ici : Noise11 sur YouTube S’ABONNER

Noise11.com