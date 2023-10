Doogee est surtout connu pour ses téléphones robustes, la plupart d’entre eux sont assez grands. Avec le lancement du Doogee Smini, la société prouve qu’elle peut aussi être petite : c’est l’un des plus petits androïdes du marché. Et si vous pensez que les écrans plus grands sont meilleurs, il y a aussi le nouveau Doogee N50 Pro.

Doogee Smini

Le Doogee Smini mesure 133,0 x 60,0 x 13,5 mm et pèse 155 g. À titre de comparaison, un iPhone 13 mini mesure 131,5 x 64,2 x 7,7 mm et 141 g. Le Smini n’est pas un téléphone mince, mais c’est parce que Doogee est un fan des grosses batteries : le Smini a une cellule d’alimentation de 3 000 mAh (contre 2 438 mAh pour l’iPhone). Le téléphone prend en charge une charge de 18 W.

Puisque nous parlons de taille, le téléphone est construit autour d’un écran de 4,5 pouces avec un écran de 480 x 1 170 px (un écran LCD IPS). Remarquez le deuxième affichage à l’arrière : il indique la température et l’humidité, l’heure et la date, le niveau de la batterie et l’état de charge. Notez qu’il s’agit d’un affichage de style old-school à 7 segments pour économiser de l’énergie.

Le Doogee Smini a un affichage d’informations de base à l’arrière

Le Doogee Smini et le N50 Pro sont tous deux présentés comme des téléphones destinés à la photographie en extérieur. Mais pour photographier en extérieur, le téléphone doit d’abord survivre dans la nature. Comme ses grands frères, le Smini est un dur à cuire et est classé IP68 (résistance à la poussière et à l’eau) et IP69K (résistance aux jets d’eau à haute pression et haute température), et il est également conforme à la norme MIL-STD-810H. il peut donc également résister aux chutes.











Doogee Smini dans les options de couleurs

Le téléphone est alimenté par l’Helio G99 et fonctionne sous Android 13 prêt à l’emploi. Le chipset est associé à 8 Go de RAM (vous pouvez également activer jusqu’à 7 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage, plus vous pouvez ajouter une carte microSD (jusqu’à 2 To, remarque : il s’agit d’un téléphone double SIM avec un emplacement hybride).

Les compétences photographiques du Smini s’articulent autour de l’appareil photo principal de 50 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP à l’arrière. Il y a également une caméra selfie 8MP à l’avant.

Le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour plus de sécurité ainsi que d’un bouton personnalisé qui peut être configuré pour lancer les applications que vous utilisez le plus souvent. Aussi petit soit-il, le Smini dispose également d’une prise casque 3,5 mm.

Doogee N50 Pro

Le Doogee N50 Pro est équipé d’un écran plus grand de 6,52 pouces, celui-ci avec une résolution HD+. Le plus grand appareil est également livré avec une batterie plus grande, il a une capacité de 4 200 mAh et prend également en charge une charge de 18 W. Ce téléphone pèse 187 g.



Doogee N50 Pro

Comme le Smini, le N50 Pro dispose d’une caméra arrière de 50 MP (avec un capteur Samsung) et d’un module macro de 2 MP, ainsi que d’une caméra selfie de 8 MP (également avec un capteur Samsung).

Tout comme le mini, le téléphone est lancé avec Android 13 prêt à l’emploi. Il dispose de 8 Go de RAM (ici, vous pouvez activer jusqu’à 12 Go de RAM virtuelle) et de 256 Go de stockage, extensible via des cartes microSD (jusqu’à 1 To).

Le Doogee N50 Pro est disponible en violet lavande, noir granit et vert menthe.



Le Doogee N50 Pro en violet lavande

Disponibilité

Le Doogee Smini et le N50 Pro seront disponibles le 11 novembre (dans quelques semaines). Vous les trouverez sur Amazon, AliExpress et sur le DoogeeMall de l’entreprise.

Le Doogee Smini est déjà opérationnel AliExpress, vous pouvez en récupérer un pour 275 €. Les prix du Doogee N50 Pro seront annoncés prochainement.