Doogee V20 Pro, S100 Pro et T30 Pro en vente libre

Doogee a une paire de nouveaux téléphones robustes et une tablette qui vient d’être mise en vente libre. Les Doogee V20 Pro et S100 Pro offrent tous deux une résistance à la poussière/à l’eau IP68 et IP69K et sont conformes à la norme MIL-STD-810H comme la plupart des appareils précédents de la marque.

Doogee S100 Pro

Le S100 Pro offre une énorme batterie de 22 000 mAh (charge de 33 W) qui devrait offrir jusqu’à 40 jours de veille et peut également être utilisée comme batterie portable pour recharger vos autres appareils électroniques. L’autre argument de vente clé est la lampe de camping de 130 lumens à l’arrière qui dispose de 5 modes d’éclairage et d’une distance de faisceau de 25 m.

Le reste de la fiche technique comprend un écran LCD IPS de 6,58 pouces (résolution FHD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz) avec protection Gorilla Glass 5, un chipset MediaTek Helio G99 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage également extensible.









Caractéristiques de la lampe de camping Doogee S100 Pro

L’arrière abrite une caméra principale de 108 MP (capteur 1/1,52″, pixels de 0,7 µm) ainsi qu’une caméra de vision nocturne de 20 MP avec deux capteurs infrarouges et un module ultra large de 16 MP. Le côté logiciel est couvert par Android 12.

Doogee S100 Pro

Doogee S100 Pro est disponible dans les couleurs Rose Gold, Classic Black et Moonshine Silver. Vous pouvez en acheter un sur Doogeemall, Amazon et Aliexpress, mais nous devons noter que les prix varient d’une plate-forme à l’autre.

Doogee V20 Pro

Le V20 Pro apporte un écran AMOLED de 6,43 pouces avec protection Gorilla Glass 5, un chipset Dimensity 700 et une batterie de 6 000 mAh avec une charge de 33 W.

Le département de la caméra est composé d’une caméra principale de 64 MP avec OIS et d’une caméra de vision nocturne de 24 MP avec deux capteurs infrarouges et une plage de mesure de 1 km. La troisième unité est une caméra ultra large 8MP.









Configuration de la caméra Doogee V20 Pro

Doogee V20 Pro fonctionne sous Android 12 et est disponible dans une version unique de 12/256 Go avec un stockage extensible via la fente pour carte microSD. Il est disponible sur Doogeemall, Amazon et Aliexpress.

Doogee V20 Pro

Doogee T30 Pro

La tablette Android T30 Pro dispose d’un écran LCD IPS de 11 pouces avec une résolution de 1600 x 2560 px et un rapport d’aspect de 16:10. L’appareil est équipé de quatre haut-parleurs et d’une certification audio Hi-Res. Il est équipé d’un chipset Helio G99 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible.







Doogee T30 Pro

Le côté logiciel est couvert par Android 13 tandis que la batterie est évaluée à 8 580 mAh et prend en charge une charge de 18 W. Il y a une caméra frontale 8MP ainsi qu’un tireur 20MP à l’arrière et un module auxiliaire 2MP.









gsmarena_010.jpg

Doogee T30 Pro est disponible dans les couleurs Space Grey, Mint Green et Ice Blue. Il est disponible sur Doogeemall, Amazon et Aliexpress.