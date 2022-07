Doogee lancera le S89 Pro 12 000 mAh avec deux téléphones robustes d’entrée de gamme

En plus du magnifique téléphone robuste V20, Doogee nous a également donné le S98 et son charmant équivalent S98 Pro, et ils ont tous établi des records dans diverses catégories, selon un rapport de la société le mois dernier.

Doogee prévoit de terminer juillet avec un lancement massif de produits. La liste des produits comprend la série X97, la smartwatch D11, la smartwatch D09, la S89 Pro et la série S61. Ils seront disponibles sur AliExpress avec les plus grosses remises.

Le modèle le plus important de la liste est le téléphone robuste S89 Pro. Le nouveau S89 Pro se distingue par une énorme batterie de 12 000 mAh et sera livré avec une brique de charge rapide de 65 W.

Une bosse de caméra en forme de robot avec des yeux émettant de la lumière RVB est la caractéristique la plus remarquable. Les modèles de lumière, la vitesse et la couleur peuvent tous être préréglés pour s’adapter à vos préférences et besoins personnels. Des couleurs peuvent également être attribuées aux alertes, aux appels téléphoniques entrants et aux commandes vocales. Cependant, la synchronisation des effets avec la musique est l’endroit où cette capacité brille vraiment. Même dans le calme de votre propre maison, vous pouvez profiter d’une petite discothèque.

Avec ses certifications IP68 et IP69K, le S89 Pro est prêt à être utilisé dans n’importe quel environnement humide. Il peut supporter d’être pulvérisé ou d’être complètement immergé dans l’eau. Il est résistant aux chutes et capable de fonctionner dans un large éventail de situations extrêmes, comme l’exige la certification MIL-STD-810H.

En ce qui concerne les performances, le chipset MediaTek P90 alimente le processeur du téléphone, avec une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, qui peut être étendu à 512 Go avec une carte TF.

Trois caméras sont logées dans une bosse de caméra en forme de robot de dessin animé : un capteur principal Sony 64MP, une caméra de vision nocturne 20MP et une caméra grand angle 8MP. L’appareil photo est livré avec une pléthore d’options photographiques pour optimiser et prendre les meilleures photos.

À l’avant, un écran LCD FHD + de 6,3 pouces occupe une grande partie de l’espace avec un trou découpé pour abriter la caméra selfie 16MP.

L’appareil est livré avec le système d’exploitation Android 12 préinstallé. NFC, prise en charge des fréquences globales et boutons personnalisés complètent la liste des options disponibles.

La période de lancement du S89 Pro s’étend du 25 juillet au 29 juillet sur AliExpress et Doogeemall. Le prix de la première mondiale sera de 269 $, mais quelques rares acheteurs chanceux peuvent obtenir un coupon de réduction de 30 $ pour réduire encore le prix à 239 $. Après le 29 juillet, il reviendra à son prix d’origine de 319 $.

Série Doogee S61

Série Doogee S61

Outre le S89 Pro, Doogee prévoit également de lancer la série S61. La série S61 est un groupe de téléphones robustes d’entrée de gamme qui comprend une variante vanille et un modèle Pro.

Ce qui rend la série S61 unique, c’est une conception qui permet de retirer et de remplacer sa coque arrière. Il existe quatre conceptions uniques de boîtier arrière, qui incluent le givre AG, la fibre de carbone, le grain du bois et les boîtiers arrière transparents.

Bien qu’il s’agisse d’un appareil d’entrée de gamme, il est doté de fonctionnalités intéressantes, et si vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site officiel.

Le S61 sera également lancé sur AliExpress et Doogeemall du 25 au 29 juillet au prix de départ de 109 $ pour une durée limitée.