Doogee a présenté le S88 Pro en juin et la société annonce une nouvelle variante qui apporte quelques mises à jour matérielles. Le S88 Plus apporte plus de RAM et des caméras triples Samsung mises à jour. Le S88 Plus est toujours alimenté par l’Helio P70, dispose toujours de 128 Go de stockage extensible et dispose toujours de la même énorme batterie de 10000 mAh. Ce téléphone est conçu pour une utilisation normale de 3 à 5 jours.

Le S88 Plus apporte 8 Go de RAM au lieu des 6 du Pro, et les triples caméras se composent désormais d’un capteur principal de 48 MP, d’un tireur ultra-large de 8 MP et d’une caméra de profondeur de 8 MP. La caméra frontale est un Samsung S5K3P3SP06-FGZ9 16MP avec une ouverture f / 2.0.















Doogee S88 Pro de tous les côtés

Le S88 Plus dispose d’un écran Full HD + de 6,3 pouces protégé par Gorilla Glass. Le téléphone lui-même est résistant aux briques et au sable, aux chutes, à l’eau IP69 et IP69K, aux chocs et conforme à la norme MIL-STD-810G. Le téléphone lui-même est une brique pesant 372 g et 18,7 mm d’épaisseur.

Il a des LED «Iron Man» à l’arrière qui clignotent pour les notifications manquées. Il dispose également de deux touches configurables sur le côté et exécute Android 10 en quasi-stock. Le S88 Plus est disponible en trois couleurs: orange feu, vert armée et noir minéral.

Pour la première semaine de sa sortie, le S88 Plus coûtera 199 $ sur Aliexpress. Après le 31 janvier, il reviendra à son prix régulier de 349 $.

La source