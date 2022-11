Doogee Première Tablette T10 vous rafraîchira avec un divertissement ultime

La marque de téléphones robustes leader mondial, Doogee, a décidé de faire un pas dans une nouvelle direction. Le 1er novembre, il a lancé à l’échelle mondiale le Doogee T10 – la première tablette de la société, jetant les bases nécessaires à son entrée dans l’industrie des tablettes.

Avec un look ultra-mince et élégant de 7,5 mm, Doogee T10 fait ses débuts parfaits. La confiance provient en partie du matériau en alliage d’aluminium de qualité aéronautique utilisé qui lui confère un corps léger, et en partie du grand écran FHD+ Fullview de 10,1 pouces. Le grand écran clair offre plus qu’un plaisir visuel. Certifié par TÜV Rheinland, il offre une couverture solide pour protéger vos yeux, vous libérant de la fatigue oculaire même si vous regardez l’écran de l’aube au crépuscule. Équipé du mode confort des yeux, du mode sombre et du mode veille, Doogee T10 vous accompagne à tout moment sans aucune gêne pour vos yeux. À la plus grande surprise des utilisateurs, Google Widevine L1 de Doogee T10 sauvegarde le streaming haute définition 1080P ou la lecture sur des sites Web grand public comme Netflix, Hulu, etc., offrant une expérience visuelle cinématographique immersive. Combiné avec la technologie et l’esthétique, Doogee T10 est conçu en trois couleurs magnifiques : gris sidéral, bleu Neptune et argent clair de lune.

L’investissement dans les perspectives intelligentes de Doogee T10 ne réduit pas ses performances et son efficacité. Le processeur octa-core Unisoc T606 donne à la claque une mémoire vive étendue de 7 Go basée sur les 8 Go rapides d’origine. Le stockage de 128 Go avec jusqu’à 1 To extensible répond à vos besoins en matière de gros volumes de fichiers, de musique, de vidéos et de photos. La méga batterie de 8300 mAh livrée avec une charge rapide de 18 W promet une longévité solide et une recharge plus facile. De plus, Doogee T10 prenant en charge le mode 2 en 1 et le mode écran partagé est en effet convivial pour les employés de bureau qui recherchent à la fois l’efficacité au travail et la détente pendant leur temps libre. Étant un pad tel qu’il est, le T10 est votre produit électronique de divertissement parfait ; connecté à un clavier et un stylet, le T10 devient votre PC de bureau productif. Si vous en avez assez de passer d’une application à une autre, T10 est votre bouée de sauvetage, permettant une double tâche sur un seul écran grâce à sa fonction d’écran partagé.

Tablette T10

Les autres caractéristiques de cette tablette incluent une caméra arrière large de 13 MP, un double haut-parleur stéréo, une interface USB-C polyvalente, le Wi-Fi bi-bande 2,4 G et 5 G et le système d’exploitation Android 12…

Doogee T10 a été officiellement lancé le 1er novembre sur Doogee AliExpress Store et DoogeeMall (plateforme d’achat officielle), avec un prix incroyable de seulement 119 $ en première mondiale. Si vous songez à en obtenir un, ce serait un bon moment. Prenez-le avant que le prix n’augmente.