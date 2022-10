DOOGEE entre sur le marché des tablettes avec le T10

DOOGEE prévoit de lancer sa première tablette – la T10, le 1er novembre, et nous avons des informations sur le produit à venir. Le DOOGEE T10 dispose d’un 10,1 pouces, 1920 x 1200 pixels Écran LCD IPS “Fullview” avec 300 nits de luminosité annoncée. Le T10 a un monocoque en aluminium de qualité aéronautique avec un 7,5 mm épaisseur et 430 grammes du poids total.

Un grand Batterie 8 300 mAh contribue audit poids. Elle supporte 18W Chargement Power Delivery via la tablette Port USB de type C. À l’intérieur du T10 se trouve un Unisoc T606 jeu de puces, aux côtés 8 Go de RAM LPDDR4plus 5 Go de RAM virtuelle et 128 Go de stockage UFS, extensible via microSD jusqu’à 1 To. Il existe un soutien pour double SIM LTE connectivité et bi-bande Wi-Fi ca à bord. Bien que le chipset puisse être plus lent, DOOGEE s’est assuré de certifier le T10 pour Widevine L1lui permettant de diffuser une qualité FullHD à partir de services tels que Netflix.

La consommation multimédia à petit budget est clairement l’un des objectifs du T10, comme en témoigne également l’intégration de deux haut-parleurs stéréo. Le T10 a un Appareil photo principal 13MP sur le dos et un Autoportrait 8MP Caméra IA.

Une fois de plus, le DOOGEE T10 devrait tomber le 1er novembre avec un prix suggéré d’environ 100 $. Les extras optionnels pour la tablette incluent un stylet et un clavier. Les deux sont vendus séparément.