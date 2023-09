DOOGEE dévoile les téléphones robustes de pointe V31GT et les tablettes intelligentes T10 Pro, T10 Plus et U10 pour des expériences utilisateur supérieures !

DOOGEE est ravi de dévoiler sa dernière gamme d’appareils de pointe conçus pour l’aventurier moderne et l’individu féru de technologie. Avec la sortie du Rugged Phone V31GT, des Smart Tablets T10 Plus et T10 Pro, DOOGEE continue de repousser les limites de l’innovation et d’offrir des performances exceptionnelles qui répondent aux exigences des consommateurs d’aujourd’hui.

DOOGEE V31GT : Embarquez pour un voyage d’aventure avec le système de photographie extérieure polyvalent

Doté d’une gamme impressionnante de capacités photographiques, le DOOGEE V31GT est conçu pour les amateurs de plein air qui cherchent à immortaliser leurs aventures grâce à des visuels époustouflants. Grâce aux revêtements sous vide sur les caméras principales, chaque prise de vue est garantie d’être nette et éclatante. Alimenté par la caméra principale SONY IMX766 50MP, le V31GT offre une qualité d’image inégalée. Dites adieu aux soucis de faible luminosité avec le mode super nuit et la caméra de vision nocturne 24MP, vous permettant de capturer des images à couper le souffle même dans les conditions les plus sombres. La caméra frontale SONY 32MP vous assure d’être à votre meilleur dans chaque selfie.

Équipé d’un système d’imagerie thermique 5G de qualité phare, le V31GT établit une nouvelle norme en matière de technologie d’imagerie thermique. Sa résolution d’imagerie thermique de pointe fournit des images thermiques d’une clarté cristalline, vous donnant un aperçu exceptionnel de votre environnement. Ne craignez plus de manquer d’énergie. Avec une batterie remarquable de 10 800 mAh, le V31GT offre une durée d’utilisation prolongée, vous permettant de rester connecté partout où votre aventure vous mène. Le rapport de densité de batterie plus élevé garantit de meilleures performances, tandis que la technologie de charge rapide de 66 W reconstitue rapidement la batterie.

Le V31GT est alimenté par le processeur Dimensity 1080 octa core 6 nm, offrant des performances ultra-rapides et un multitâche fluide. Avec 20 Go de RAM et 256 Go de ROM, extensibles jusqu’à 2 To, vous disposerez de suffisamment d’espace pour tous vos fichiers et applications. L’écran goutte d’eau FHD+ IPS de 6,58″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5 offre une expérience visuelle immersive. Ses certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H garantissent la durabilité, tandis que la plaque de recouvrement dégradée et l’anneau décoratif ajoutent une touche d’élégance.

Le V31GT offre une reconnaissance latérale des empreintes digitales pour un déverrouillage rapide et sécurisé, ainsi qu’une prise en charge du déverrouillage facial. Avec la double 4G LTE et un système de navigation précis (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, AGPS), vous resterez toujours connecté et trouverez votre chemin sans effort. Le V31GT prend également en charge NFC pour des paiements pratiques via Google Pay.

DOOGEE T10 Plus : un compagnon de tablette puissant et élégant

Le DOOGEE T10 Plus fait passer votre expérience de tablette à un niveau supérieur grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles. Profitez d’une expérience visuelle immersive sur l’écran IPS 2K de 10,51″, tandis que la certification TÜV SÜD contre la lumière bleue protège vos yeux de la lumière bleue nocive. La prise en charge de Widevine L1 vous permet de profiter d’un contenu en streaming de haute qualité. Le T10 Plus est équipé de quatre haut-parleurs stéréo de Hi-Res, offrant une expérience audio véritablement immersive. La prise casque 3,5 mm assure la compatibilité avec une large gamme d’écouteurs.

Fonctionnant sur le dernier système d’exploitation Android 13, le T10 Plus offre une expérience utilisateur transparente et intuitive. Avec jusqu’à 20 Go de RAM et 256 Go de ROM, extensibles jusqu’à 1 To, vous n’aurez jamais à vous soucier de manquer d’espace de stockage. Le puissant processeur octa core Unisoc T606 garantit des performances fluides et sans décalage.

Le T10 Plus dispose d’une batterie de 8 250 mAh avec une charge rapide de 18 W, garantissant une durée d’utilisation prolongée et une recharge rapide. Son corps en métal ultra fin, mesurant seulement 7,4 mm, offre un look élégant et haut de gamme. Capturez des moments mémorables avec l’appareil photo principal SONY 13MP et l’appareil photo frontal 8MP, qui offrent tous deux une excellente qualité d’image. Le T10 Plus prend également en charge le déverrouillage du visage pour plus de commodité et un positionnement de navigation précis.

DOOGEE T10 Pro : une expérience de tablette intelligente inégalée

Le DOOGEE T10 Pro est doté d’un superbe écran IPS FHD+ de 10,1″, parfait pour profiter de contenus multimédias avec une clarté exceptionnelle. Avec la certification TÜV SÜD contre la lumière bleue, vos yeux sont protégés de la lumière bleue nocive, garantissant une expérience visuelle confortable. La prise en charge Widevine L1 vous permet de Diffusez du contenu en haute définition. Les deux haut-parleurs stéréo offrent un son immersif, tandis que la prise casque 3,5 mm assure la compatibilité avec vos écouteurs préférés.

Avec une énorme batterie de 8 580 mAh et une charge rapide de 18 W, le T10 Pro offre une durée d’utilisation prolongée et des capacités de recharge rapide. Alimenté par le dernier système d’exploitation Android 12.0, le T10 Pro offre une interface transparente et conviviale. Avec jusqu’à 15 Go de RAM et 256 Go de ROM, extensibles jusqu’à 1 To, vous disposez d’un espace de stockage suffisant pour toutes vos applications, jeux et fichiers multimédias. Le processeur octa core Unisoc T606 garantit des performances fluides, tandis que la grande batterie de 8 580 mAh offre une durée d’utilisation prolongée. Le design du corps en métal ultra fin, mesurant seulement 8,5 mm, respire l’élégance et la portabilité. Choisissez parmi une gamme de designs colorés qui correspondent à votre style personnel.

L’étonnante caméra principale de 13 MP et la caméra frontale de 8 MP du T10 Pro capturent chaque instant avec une excellente clarté, tandis que le système de navigation précis offre un positionnement précis pour vos aventures.

DOOGEE U10 : Libérez la créativité et la connectivité pour les enfants

La tablette DOOGEE U10 fonctionne sur un processeur quadricœur RK3562 et est livrée avec jusqu’à 9 Go de RAM et un stockage extensible jusqu’à 1 To. Il prend également en charge le Wi-Fi 6 pour une connexion Internet stable et rapide. Avec son look tendance et dynamique, le U10 offre plusieurs options de couleurs, permettant aux enfants d’exprimer leur personnalité.

Dotée d’un écran IPS HD de 10,1″ certifié TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue, la U10 garantit une expérience visuelle confortable et respectueuse des yeux. Avec deux haut-parleurs stéréo et 2 sonorisations intelligentes, cette tablette offre une qualité audio impressionnante. Elle comprend la section Kids World, offrant diverses applications et fonctionnalités de contrôle parental pour une expérience sûre et éducative. Le U10 comprend également un appareil photo principal de 8 MP et un appareil photo frontal de 5 MP pour capturer des moments mémorables. Avec une grande batterie de 5 060 mAh, WPS Office intégré et une fonctionnalité d’écran partagé, Le U10 permet aux enfants de rester productifs et divertis. Il prend également en charge l’interconnexion multi-appareils, permettant une connectivité transparente avec d’autres appareils.

Avec son engagement incessant en faveur de l’innovation, DOOGEE continue de repousser les limites des nouveaux appareils. Le nouveau téléphone robuste V31GT et les tablettes intelligentes T10 Pro, T10 Plus et U10 de DOOGEE offrent une combinaison parfaite de technologie de pointe et de performances exceptionnelles. Que vous soyez un passionné de plein air capturant des moments inoubliables ou un passionné de technologie à la recherche d’une tablette compagnon puissante et élégante, les derniers produits DOOGEE dépasseront vos attentes. Embrassez l’avenir de la technologie mobile et lancez-vous dans votre prochaine aventure avec DOOGEE.

Les DOOGEE V31GT, T10 Plus, T10 Pro et U10 seront disponibles à l’achat du 8 au 18 septembre sur AliExpress , DoogeeMall et Amazon . Pour plus d’informations sur les produits ou les réductions, veuillez visiter notre site officiel à l’adresse ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter , Youtube et Tiktok .