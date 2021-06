Doogee dévoile le S97 Pro, un téléphone robuste avec une batterie de 8 500 mAh et un appareil photo principal Samsung 48MP

Le fabricant chinois de téléphones Doogee dévoile son S97 Pro et le commercialise comme le premier smartphone durci avec un télémètre laser professionnel. Le télémètre peut détecter des distances allant jusqu’à 40 mètres et dispose de 8 modes de mesure.

À l’avant se trouve un écran « HD + Dot » de 6,39 pouces avec une résolution de 1560 x 720 px et une caméra selfie de 16 MP via la découpe perforée. L’émetteur et le récepteur du télémètre laser sont tous deux situés en haut du téléphone. À l’arrière se trouve la configuration de la caméra quad, avec en tête d’affiche un capteur Samsung 48MP + ultralarge 8MP + macro 2MP + capteur de profondeur 2MP.

Le Doogee S97 Pro dispose également d’une protection contre l’immersion IP68 et IP69K. Il y a aussi une énorme batterie de 8 500 mAh qui est conçue pour trois jours d’utilisation, se charge environ à mi-chemin en 1 heure et prend en charge le chargement sans fil. Sous le capot, le S97 Pro est alimenté par le chipset MediaTek Helio G95 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Les fonctionnalités logicielles incluent un scanner d’empreintes digitales latéral et Android 11 prêt à l’emploi. Le téléphone « inclut une boîte à outils d’application […] qui met en évidence une vaste gamme d’applications utiles pour la construction, la randonnée et d’autres activités de plein air.

Le Doogee S97 Pro sera disponible sur AliExpress pour 199 $ lors de la campagne promotionnelle limitée qui débutera du 21 au 25 juin. Après cela, le téléphone coûtera 329 $ dans les couleurs Orange Tiger, Lava Red et Silver Black.

La source