DOOGEE dévoile de nouveaux produits robustes avec des fonctionnalités inégalées : DOOGEE S110, V20 Pro et R10 sont maintenant ouverts à la vente !

DOOGEE, un innovateur de premier plan dans la technologie mobile robuste, annonce fièrement le lancement de ses derniers produits robustes, dotés d’une technologie de pointe et d’une durabilité inégalée. Le nouveau téléphone robuste DOOGEE S110, le téléphone robuste DOOGEE V20 Pro et la tablette robuste DOOGEE R10 sont sur le point de redéfinir les normes des appareils robustes. Ces appareils sont prêts à redéfinir le marché des smartphones et tablettes robustes.

Téléphone robuste DOOGEE S110 : Libérez la puissance et la durabilité pour le voyage aventureux

DOOGEE S110 établit une nouvelle référence pour les smartphones robustes avec son processeur Helio G99 6 nm Octa Core, garantissant des performances fluides même dans les conditions les plus exigeantes. Bénéficiant d’une RAM massive de 22 Go et d’une ROM de 256 Go (extensible jusqu’à 2 To), ce téléphone robuste garantit un espace de stockage et des capacités multitâches comme jamais auparavant.

L’écran arrière innovant ajoute une touche de polyvalence, tandis que la triple caméra AI (50MP + 24MP + 16MP) capture des images époustouflantes, aidée par la caméra principale SONY® IMX766 50MP AI et la caméra de vision nocturne 24MP pour une photographie exceptionnelle en basse lumière.

De plus, le DOOGEE S110 est vraiment robuste, étant étanche à l’eau, à la poussière et aux chutes, ce qui en fait un compagnon fiable pour les aventuriers et les amateurs de plein air. L’écran goutte d’eau FHD + de 6,58 pouces, avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, garantit une expérience visuelle immersive, et la grande batterie de 10800 mAh avec une charge rapide de 66 W maintient le téléphone alimenté pendant de longues périodes.

Téléphone robuste DOOGEE V20 Pro : capturez chaque aventure avec précision et style

Avec le tout nouveau design de couleur, le DOOGEE V20 Pro vous aide à vous démarquer dans la foule. Le téléphone robuste V20 Pro embrasse l’extérieur avec un système de photographie extérieure de 64MP et des capacités d’imagerie thermique, élevant la photographie extérieure à un tout autre niveau. L’écran AMOLED 2K de 6,43 pouces et la conception en verre de cuir à double lithographie laser 3D allient style et résistance.

Le V20 Pro est alimenté par un chipset 5G avancé de 7 nm, offrant une connectivité améliorée et un transfert de données plus rapide. Le téléphone robuste offre jusqu’à 20 Go de RAM (12 Go de base + 8 Go de RAM étendue) et 256 Go de ROM (extensible jusqu’à 2 To), répondant aux besoins des passionnés de multitâches et de stockage.

Avec un indice IP68/IP69K/MIL-STD-810H, le DOOGEE V20 Pro assure une durabilité inégalée dans les environnements extrêmes. L’énorme batterie massive de 6000 mAh garantit une utilisation ininterrompue tout au long de la journée, tandis que l’appareil fonctionne sur le dernier système d’exploitation Android 12, garantissant une expérience utilisateur transparente et optimisée.

Tablette robuste DOOGEE R10 : renforcer la productivité dans les environnements difficiles

La tablette robuste DOOGEE R10 est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, bénéficiant d’un indice de protection IP68/IP69K/MIL-STD-810H et fonctionnant parfaitement à des températures allant de -20℃ à 55℃. L’écran 2K de 10,36 pouces, doté de la certification Corning® Gorilla® Glass 5 et de la certification lumière bleue TÜV SÜD, offre une clarté visuelle et une protection des yeux supérieures.

Les quatre haut-parleurs du R10 avec audio haute résolution offrent une expérience audio immersive, ce qui le rend parfait pour la consommation multimédia et la communication. Alimenté par le processeur Helio G99 Octa Core et équipé de 15 Go de RAM + 128 Go de ROM, le R10 garantit des performances fluides et un grand espace de stockage.

De plus, le R10 offre une énorme batterie de 10800 mAh avec une charge rapide de 18 W et une prise en charge de la charge inversée OTG, vous assurant de ne jamais manquer d’énergie pendant vos aventures en plein air. La tablette est livrée avec un appareil photo principal Sony® 20MP et un appareil photo frontal Samsung® 16MP, ce qui la rend idéale pour capturer des moments en déplacement.

DOOGEE est un pionnier de l’industrie de la technologie mobile robuste, engagé dans le développement d’appareils robustes de pointe pour les aventures en plein air et les environnements difficiles. Passionné d’innovation et axé sur la durabilité, DOOGEE continue de repousser les limites de la technologie mobile robuste, permettant aux utilisateurs de conquérir l’extérieur en toute confiance.

Faites partie de l’avenir de la technologie robuste. Rejoignez-nous pour célébrer la révolution robuste en assistant à ces appareils révolutionnaires lors de l’événement de lancement des nouveaux produits robustes DOOGEE ! Les DOOGEE S110, DOOGEE V20 Pro et DOOGEE R10 seront disponibles à l’achat à partir du 21 août sur AliExpress, DoogeeMall et Amazon. Pour plus d’informations sur les produits ou les remises, veuillez visiter notre site officiel à l’adresse ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et Tiktok.