Doodle for Google Winner prend soin d’elle-même en ne faisant pas cavalier seul

Parfois, prendre soin de soi signifie reconnaître qu’il y a d’autres personnes dans le monde qui sont également là pour prendre soin de vous.

Cette prise de conscience est la pierre angulaire d’un Doodle créé par la lycéenne Sophie Araque-Liu. Google a annoncé mardi que son Doodle, intitulé Not Alone, est le gagnant du concours Doodle for Google 2022, un concours annuel ouvert aux écoliers à travers les États-Unis. Le thème de cette année était “Je prends soin de moi en…”

En plus des illustrations, les candidats ont été invités à soumettre une brève description de leur thème dans leurs propres mots. Voici comment la lycéenne de Floride a expliqué comment elle prend soin d’elle-même :

“Je prends soin de moi en acceptant que les autres prennent soin de moi. Souvent, j’ai du mal à assumer un fardeau par moi-même et j’oublie que j’ai tant de gens, comme ma mère, qui se soucient de moi et veulent m’aider. S’ouvrir et laisser les autres me soutenir non seulement soulage mon stress, mais cela me permet également de faire face à des choses que je ne pourrais jamais faire par moi-même.”

Google a déclaré que le message de Sophie de s’appuyer sur son système de soutien a trouvé un écho auprès des juges du concours et a estimé qu’il trouverait un écho auprès d’autres personnes qui ont traversé des moments difficiles.

Certes, le stress fait partie de la vie, mais c’est différent pour tout le monde, même pour les enfants. Un système de soutien composé d’amis et de membres de la famille peut aider à réduire le stress, en particulier pendant la transition.

Les experts disent que la clé pour les parents est de s’assurer que leurs enfants se sentent à l’aise d’exprimer leurs sentiments et d’obtenir de l’aide quand ils en ont besoin. La santé mentale est un élément crucial de la santé globale et devrait être régulièrement discutée dans tous les foyers.

En plus de la présentation de son Doodle sur la page d’accueil de Google pendant une journée, Sophie recevra une bourse universitaire de 30 000 $, ainsi qu’un prix technologique de 50 000 $ pour son école.

Son Doodle est également inclus dans une galerie d’œuvres d’art pour tous les gagnants d’État choisis parmi les soumissions faites par des étudiants de la maternelle à la 12e année aux États-Unis, à Guam, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.