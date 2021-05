Donut Krispy Kreme gratuit, offres spéciales sur la date limite fiscale

Le jour de l’impôt était l’un des plus gros cadeaux et des jours de l’année avant la pandémie de coronavirus.

Certains restaurants marquaient la date limite de déclaration de revenus avec des offres spéciales qui attiraient souvent de grandes foules. Pour la deuxième année consécutive, la liste des plats et des offres gratuits pour le jour de l’impôt est plus courte.

Mais il y a toujours des déductions et des allégements fiscaux, que vous deviez de l’argent ou que vous attendiez un remboursement d’impôt différé.

Les entreprises, notamment Krispy Kreme, White Castle et Office Depot, ont également des cadeaux en cours pour les clients vaccinés. Et Krispy Kreme a un billet de faveur le lundi pour tout le monde, sans carte de vaccination requise.

Tax Day est également le jour où la politique de masques mise à jour de Starbucks commence, ce qui rend les masques volontaires pour les clients vaccinés, sauf dans les endroits avec des mandats de masque. Le jour de l’impôt 2020, Starbucks a commencé à exiger des masques.

L’IRS a repoussé la date limite de déclaration des impôts d’un mois au 17 mai au lieu du 15 avril, alors que l’agence est aux prises avec des problèmes de dotation en personnel et des systèmes obsolètes à un moment où elle met également en œuvre des modifications radicales du code des impôts à partir des programmes de secours COVID-19. En 2020, la date limite a été repoussée au 15 juillet.

Tax Day Free Food, offres

Sauf indication contraire, les rabais et offres suivants sont disponibles dans les succursales participantes le lundi 17 mai. Les offres peuvent varier et la plupart du temps sont proposées jusqu’à épuisement des stocks. Pour être prudent, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains exigeront que vous ayez une application de restaurant ou que vous vous inscriviez aux courriels.

Applebee: Jusqu’au 23 mai, la chaîne propose des «cocktails Mucho à 5 $» – Tipsy Shark et Strawberry Daq-A-Rita.

Sandwicherie de Capriotti: CAPAddicts obtiennent 10% de réduction sur leur achat total lundi.

Chili’s Grill & Bar: La margarita à 5 $ du mois de mai est le Cheers to Patron Rita ‘. Les margaritas sont disponibles lorsque vous dînez sur place et sont prémélangées dans certains restaurants pour emporter.

Coors Seltzer: Jusqu’au lundi, la marque dit qu’elle «radiera» votre achat d’un pack de 12 grâce à une remise lorsque vous téléchargez votre reçu sur Coorsseltzer.com/taxday avant le 24 mai ou jusqu’à épuisement des stocks. Les montants des remises varient d’un État à l’autre, mais l’offre n’est pas valable dans 15 États, dont l’Alabama, l’Arkansas, la Californie, le Colorado, Hawaï, l’Illinois, l’Indiana, la Louisiane, le Minnesota, le Missouri, la Caroline du Nord, le New Jersey, le Texas, l’Utah et la Virginie occidentale.

Domino’s: De 16 h à 21 h tous les jours jusqu’au 23 mai, obtenez 49% de rabais sur toutes les pizzas au prix du menu avec les commandes en ligne passées pour la «livraison en voiture». Vous devez sélectionner l’offre pour bénéficier de la réduction.

Garçons fermiers: Obtenez deux burritos pour le petit-déjeuner ou deux hamburgers Double Big Cheese pour 10,40 $ lundi. Les membres du programme de fidélité de la chaîne californienne peuvent «marquer un autre spécial Tax Day automatiquement chargé sur leur compte» lorsqu’ils scannent leur reçu du 17 mai dans l’application, a déclaré la société.

Grands biscuits américains: Obtenez gratuitement un cookie aux pépites de chocolat original le lundi. Aucun achat ni preuve de taxes complètes nécessaires. Si votre magasin est un emplacement co-marqué avec Marble Slab, choisissez entre le cookie gratuit et l’offre de crème glacée gratuite de Marble Slab.

Jimmy John’s: Obtenez 5 $ de rabais sur les commandes en ligne et sur les applications de 20 $ ou plus avec le code promotionnel 5OFF20 jusqu’au 13 juin. Le rabais ne peut être combiné avec d’autres offres ou récompenses.

Krispy Kreme: Du lundi au 24 mai, obtenez un café moyen gratuit et un beignet glacé original gratuit. Aucun achat n’est nécessaire et cette offre est ouverte à tous. Ceux qui sont vaccinés peuvent obtenir un beignet glacé gratuit tous les jours jusqu’à la fin de 2021.

Crémerie de dalle de marbre: Obtenez une crème glacée gratuite à prix régulier à l’achat d’une crème glacée ordinaire ou de la meilleure valeur. Si votre magasin est un emplacement co-marqué avec Great American Cookies, choisissez entre l’offre de crème glacée ou le cookie gratuit de Great American Cookies.

Office Depot et OfficeMax: Sans rapport avec Tax Day, obtenez une copie gratuite de votre carte de vaccination et faites-la plastifier jusqu’au 25 juillet avec le code promo 52516714.

Pizza Hut: Pour un temps limité, la chaîne propose son offre Tastemaker à 10 $ avec une grande pizza et jusqu’à trois garnitures.

Homard rouge: Pour «Ultimate Endless Shrimp Monday», obtenez des crevettes à volonté avec le choix d’un accompagnement pour 17,99 $. Valable pour le dîner sur place, à emporter et la livraison. Si vous obtenez l’offre à emporter ou en livraison, vous pouvez obtenir jusqu’à quatre commandes de plats de crevettes.

Saladworks: Les membres de récompenses de la chaîne de restaurants de salades créent votre propre salade reçoivent un emballage pour 5,17 $ lundi.

Drive-In Sonic: Jusqu’au 30 mai, obtenez un demi-prix Twisted Texan Footlong Quarter Pound Coney ou Cheeseburger lorsque vous commandez en ligne ou dans l’application Sonic. Un par client.

Steak ‘n Shake: Pendant un temps limité, les restaurants participants offrent gratuitement de petites commandes de frites. Il y a une limite d’une commande de frites gratuites par personne.

Cible: Obtenez votre vaccination COVID-19 à un emplacement CVS dans un magasin Target et obtenez un coupon Target de 5 $ à utiliser sur les achats en magasin de 5 $ ou plus.

Gril WaBa: Pour le mois de mai, la chaîne offre des avocats gratuits avec sa «promotion Half-Ocado». Chaque achat d’une entrée donne droit à un «demi-ocado» gratuit, qui, selon l’entreprise, est «une vraie moitié d’avocat».

Château Blanc: Jusqu’au 31 mai, quiconque montre la preuve d’un vaccin reçoit un dessert gratuit sur un bâton dans tous les endroits du pays. La chaîne organise également un concours jusqu’au 11 juillet pour son 100e anniversaire. En savoir plus sur Whitecastle.com/#100th-sweeps.

Cuisine japonaise Yoshinoya: Obtenez gratuitement l’avocat sur les bols le lundi et le mardi avec un code promo AVOCADO sur l’application Yoshinoya. Vous devez être inscrit à l’application et ajouter le code à votre compte après avoir appuyé sur «Entrer le code de coupon».

Plus d’offres: Les entreprises locales et les chaînes régionales peuvent également proposer des offres spéciales pour le jour de l’impôt. L’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux des restaurants.

