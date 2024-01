Donte Whitner sur Vic Fangio – NBC Sports Philadelphie

Avec quatre décennies d’entraînement à son actif, le nouveau coordinateur défensif des Eagles, Vic Fangio, doit faire quelque chose de bien pour avoir une telle longévité. Mais qu’est-ce qui le rend spécial ?

La semaine dernière, dans une interview avec Barrett Brooks, analyste de la NFL chez NBC Sports Philadelphie, Donte Whitner, ancien vétéran de la sécurité depuis 11 ans, a levé le voile sur les raisons du succès de Fangio.

Fangio a entraîné Whitner pendant trois saisons avec les 49ers, de 2011 à 2013. Fangio était avec les 49ers tout au long de la saison 2014, et au cours des quatre saisons où il a dirigé la défense, San Francisco s’est classé dans le top 5 de la ligue en verges autorisées.

Whitner a reçu l’une de ses deux nominations au Pro Bowl en carrière après la saison 2012, lorsque les 49ers ont atteint pour la dernière fois le Super Bowl, perdant contre les Ravens. Au total, six membres de cette défense se sont rendus au Pro Bowl, et quatre – la sécurité Dashon Goldson et les secondeurs NaVorro Bowman, Patrick Willis et Aldon Smith – ont été nommés All-Pro dans la première équipe.

“Quand je suis arrivé à San Francisco depuis Buffalo, c’était comme un tout autre monde”, a déclaré Whitner. « À Buffalo, nous avons joué à « Tampa 2 », il n’était vraiment pas nécessaire de savoir grand-chose… quand je suis arrivé à San Francisco et sous la tutelle de [secondary coach] Ed Donatell et Vic Fangio, mon QI footballistique a explosé.

Il a déclaré que la façon dont Fangio entraîne la défense la rend très digeste pour les joueurs, et que les méthodes minutieuses de Fangio donnent à son unité l’autonomie sur le terrain pour prendre des décisions à la volée.

“C’est l’enseignant le plus intelligent que j’ai jamais rencontré pendant toute ma carrière dans la NFL”, a déclaré Whitner. “Je dis ‘prof’ parce qu’il fait certaines choses qui ne sont pas orthodoxes dans son style de coaching.” Un exemple que Whitner a utilisé des méthodes uniques de Fangio consiste à répondre aux appels de jeu aux joueurs qui peuvent avoir des difficultés à lire et à s’adapter aux jeux à la volée. Fangio ajoute un langage dans les pièces qui indique à certains joueurs leurs missions sur cette pièce.

Avant d’accepter de rejoindre les Eagles, Fangio n’a passé qu’une seule saison en tant que DC des Dolphins. La défense de Miami a connu un certain succès, se classant dixième de la ligue en verges allouées, mais elle a laissé 400 verges ou plus dans quatre de ses six derniers, y compris une défaite 26-7 Wild Card contre les Champions Chiefs de l’AFC. Dans les jours qui ont suivi le départ de Fangio, certains joueurs défensifs ont célébré sa sortie.

“Ces gars-là ne prennent pas le football au sérieux”, a déclaré Whitner à propos des joueurs qui ne s’entendaient pas avec Fangio. “Parce que si vous prenez tout ce qu’il vous apprend… tous les petits détails, que vous absorbez ces informations et que vous les transmettez sur le terrain de football, vous deviendrez un excellent joueur de football.”

Fangio héritera d’une défense qui a du talent, mais qui a manqué de direction la saison dernière. Ils se sont classés 31St – avant-dernier – de la ligue en verges et en points alloués par match au cours des huit dernières semaines de la saison régulière. Peut-il faire un petit miracle et amener tous les joueurs à tirer sur la même corde ?

“Ce qu’il va apporter à cette défense, c’est l’autonomisation”, a déclaré Whitner. « Vous n’allez pas stagner dans quoi que ce soit que vous faites. Il va donner aux joueurs sur le terrain, en fonction des formations qu’ils voient… la possibilité de pouvoir sortir [the play call].»

“Vous allez être si bien entraîné dans le secondaire que vous saurez exactement quels concepts de parcours sont à venir et ce que cela donne au quart-arrière pour le faire sortir de ses parcours principaux.”

