Donte DiVincenzo mène les Knicks en désavantage numérique par Jazz pour huit victoires consécutives

NBA

Six habitués de la rotation différents ont manqué du temps en janvier en raison de blessures pour les Knicks, ce qui rend l’un des meilleurs mois de l’histoire de l’équipe encore plus impressionnant.

Les piliers de l’alignement Julius Randle et OG Anunoby ont tous deux raté leur deuxième match consécutif, mais les Knicks de Tom Thibodeau ont clôturé un match de 14-2 mois mardi soir en remportant leur huitième victoire consécutive, 118-103 contre le Jazz at the Garden.

“Premièrement, je pense que nous avons une équipe solide, mais deuxièmement, je pense que c’est le plan que Thibs nous a donné”, a déclaré Donte DiVincenzo. « Les gars peuvent intervenir et jouer les rôles sans essayer d’en faire trop.

«Nous avons une identité ici, et tout le monde y adhère et il y a une joie que nous ressentons avec notre équipe en ce moment. Tout le monde se célèbre, mais aussi chacun tient chacun pour responsable.

Donte DiVincenzo réagit après avoir marqué un panier à 3 points lors du deuxième quart-temps de la défaite 118-103 des Knicks face au Jazz. Charles Wenzelberg / New York Post

Donte DiVincenzo a marqué 33 points chez les Knicks contre le Jazz mardi. Charles Wenzelberg / New York Post

DiVincenzo a tiré un superbe 9 sur 15 à 3 points et a marqué 33 points, tandis que le devrait-être All-Star Jalen Brunson a contribué 29 avec neuf passes décisives – et a entendu plus de séries de chants « MVP » – alors que les Knicks en atteignaient autant. avec 14 victoires en un seul tour du calendrier pour la première fois depuis un mois parfait de 14-0 en mars 1994, la saison que l’équipe de Pat Riley a perdue en finale de la NBA.

Les Knicks des jours de gloire ont remporté un record de 15 matchs (15-3) en décembre 1968, et ils ont obtenu un score de 14-1 en novembre 1969.

« Je savais que nous étions sur la bonne voie pour aller de l’avant et vers le haut. Mais je mentirais si je disais que j’ai vu cela venir », a déclaré Brunson. «C’est juste notre profondeur. Nous avons quelques gars sur le terrain, et quand les gens sont sollicités, ils sont prêts à partir. … Qu’ils jouent trois ou trente minutes, ils sont prêts à jouer.

“Nous avons une bonne collection de gars qui pensent de cette façon.”

À cette fin, Precious Achiuwa (18 points) et Josh Hart – qui a réalisé son premier triple-double en carrière avec 10, 10 et 10 en 43 minutes – ont de nouveau remplacé sans problème en commençant pour le deuxième match consécutif à la place de Randle (épaule luxée). ) et Anunoby (coude douloureux).

“Je pense que le plus important, c’est qu’on ne remplace pas les gars individuellement, particulièrement un gars comme Julius”, a déclaré Thibodeau, qui a opté pour une rotation de huit joueurs pour un deuxième match consécutif après la victoire de lundi à Charlotte. « C’est donc notre défense, notre rebond, notre soin du ballon.

“Ces trois choses vous mettent en position de gagner.”

Les Knicks sont en larmes en janvier.

La récente séquence des Knicks – qui les a vu passer d’un score global moyen de 17-15 à 31-17 et dépasser les 76ers pour la troisième tête de série des séries éliminatoires de la Conférence Est après la défaite de Philadelphie sur la route contre Golden State plus tard dans la nuit – a a coïncidé avec l’arrivée d’Anunoby dans un échange transformateur fin décembre qui a envoyé RJ Barrett et Immanuel Quickley aux Raptors.

Alors que Randle devrait manquer au moins quelques semaines après avoir subi une blessure à l’épaule samedi contre le Heat, les Knicks ont également ramené le vétéran de confiance Taj Gibson sur un contrat de 10 jours après sa renonciation le 7 janvier.

La foule a scandé à haute voix « We Want Taj » à plusieurs reprises dans les dernières minutes, et le natif de Brooklyn s’est présenté sous une ovation debout à 29 secondes de la fin.

Le gardien des Knicks Jalen Brunson se dirige vers le panier lors d’une victoire contre le Jazz. Charles Wenzelberg / New York Post

“Juste avant mon départ, j’avais l’impression que l’équipe se rassemblait vraiment”, a déclaré Gibson. « Les gars se rassemblaient vraiment dans la mesure où ils avaient cette compatibilité et travaillaient ensemble, jouant les uns pour les autres.

« Et maintenant, cela a atteint un nouveau niveau. Tout le monde est beaucoup plus confiant et les gars jouent ensemble. C’était donc une belle chose à voir et je suis juste heureux d’être de retour.

Le Jazz a été battu lundi soir à Brooklyn, mais ils ont rapidement pris une avance de 15-6 lors de la deuxième soirée consécutive pour les deux équipes.

Precious Achiuwa réagit après avoir marqué et commis une faute lors du deuxième quart-temps de la victoire des Knicks. Charles Wenzelberg / New York Post

Néanmoins, les Knicks ont pris feu et ont clôturé le quart-temps sur une séquence de 23-7 pour prendre une avance de sept points grâce à un, DiVincenzo réalisant le meilleur 11 de l’équipe au cours de la période.

Les Knicks menaient par neuf au début de la seconde, mais laissèrent le Jazz traîner jusqu’à ce qu’un jeu traditionnel à trois points d’Achiuwa et le cinquième treize de DiVincenzo de la mi-temps les aident à porter un 57-49 à l’entracte.

Brunson n’a récolté que huit points mais six passes décisives dans la mi-temps, DiVincenzo en marquant 19 et Achiuwa en marquant 11.

Brunson s’est échauffé en troisième (13 points) et DiVincenzo a réussi deux autres triples pour aider les Knicks à pousser l’écart à 25 en fin de période.

“Nous jouons bien et nous exploitons nos forces”, a déclaré Hart. “Nous avons juste de bonnes vibrations en ce moment, et je pense que c’est la chose la plus importante.”











