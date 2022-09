“Don’t Worry Darling” ne sera pas diffusé pendant des semaines (peut-être des mois)

Ne t’inquiète pas chérieLe drame des coulisses de fait la une des journaux depuis des mois. En salles (et uniquement en salles) vendredi, c’est aussi le dernier film à la mode sans date précise à laquelle il sera disponible en streaming.

Films distribués par Warner Bros., comme Ne t’inquiète pas chérieest devenu synonyme de sorties en streaming le jour même l’année dernière, lorsque chaque film Warner Bros. 2021 a frappé HBO Max en même temps, il débarque dans les cinémas. Mais HBO Max a mis fin à cette pratique au début de cette année. Warner Bros. s’est engagé à donner à ses sorties en salles au moins 45 jours dans les salles exclusivement – ​​mais il n’est pas obligé de mettre ces films sur HBO Max dès que les 45 jours sont terminés.

Ajout d’une autre ride au mélange: la société mère de Warner Bros. a connu une grande fusion au milieu de cette année, devenant une société appelée Warner Bros. Discovery. Le changement a bouleversé le leadership, et il a entraîné des changements surprenants dans la façon dont les films WB sont (ou ne sont pas) sortis et le calendrier pour atteindre le streaming HBO Max. Ainsi, même les précédents établis par les films plus tôt cette année ne sont pas fiables pour faire des prédictions.

Voici ce qu’il faut savoir.

Combien de temps jusqu’à ce que Don’t Worry Darling commence à diffuser?

HBO Max sera le premier endroit où Don’t Worry Darling sera disponible en streaming, mais il n’a pas encore de date de sortie en streaming fixée.

Cependant, certains autres films récents peuvent fournir des indices sur ce à quoi s’attendre.

Au moins deux titres sont sortis depuis le début du régime Warner Bros. Discovery, et ils pourraient suggérer une éventuelle fenêtre de diffusion en continu pour Don’t Worry Darling. Elvis, le drame biographique, est sorti en salles le 24 juin, et il était exclusivement en salles pendant 70 jours avant de commencer à être diffusé le 2 septembre. Et DC League of Super-Pets, le film d’animation basé sur la franchise DC, est sorti en salles en juillet. 29, et il a reçu une exclusivité théâtrale pendant 59 jours avant sa date de sortie en streaming fixée à lundi.

Si Don’t Worry Darling reste dans une fourchette similaire, il arrivera sur HBO Max pour être diffusé entre le 21 novembre et le 2 décembre environ.

Mais ce n’est qu’une supposition éclairée. Cela pourrait arriver dès le 7 novembre si, pour une raison quelconque, la société décide de commencer à diffuser dès que la garantie de 45 jours dans les salles est terminée. Ou cela pourrait prendre jusqu’au début de l’année prochaine.

Sera-t-il “gratuit” en streaming ?

Étant donné que HBO Max nécessite un abonnement payant, rien sur le service n’est littéralement gratuit. Mais HBO Max n’a jamais facturé de frais supplémentaires pour regarder un film sur son service.

Don’t Worry Darling sera-t-il payant sur HBO Max?

HBO Max a deux niveaux, un sans publicité qui est plus cher et un moins cher avec de la publicité. Sur certaines autres plates-formes, les nouveaux films de cinéma sont parfois payants derrière un niveau plus cher lorsqu’ils commencent à diffuser, et à l’époque où HBO Max diffusait tout le temps le jour même, ces films étaient exclusifs aux personnes payant le plan le plus cher. Il est peu probable que cela se produise avec Don’t Worry Darling – il devrait être disponible pour tous les abonnés HBO Max lorsqu’il sera disponible en streaming.