“Don’t Worry Darling” en tête du box-office avec 19 millions de dollars malgré le drame entourant le film d’Olivia Wilde

“Don’t Worry Darling” n’a pas déçu au box-office, ma chérie. La deuxième sortie d’Olivia Wilde a rapporté 19,2 millions de dollars sur le marché intérieur, obtenant la première place parmi les sorties en salles à l’échelle nationale.

Le thriller psychologique, qui met en vedette Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine et Nick Kroll, a également rapporté près de 11 millions de dollars sur le marché international pour un week-end d’ouverture mondial de 30 millions de dollars.

Sorti par Warner Bros. dans 4 113 salles, le drame de deux heures suit une femme au foyer des années 1950 vivant dans une communauté idéaliste expérimentale avec son mari, seulement pour découvrir que des secrets troublants sont vraiment derrière ce que l’on croyait être un nouveau style de vie parfait.

Le deuxième travail de réalisateur de Wilde aurait coûté plus de 35 millions de dollars à réaliser, et n’était pas sans une myriade de drames dans les coulisses qui ont commencé avec le licenciement présumé de Shia LaBeouf en tant que personnage principal en août 2020, suivi de la signature de Harry Styles à la prise le rôle.

Wilde et son fiancé de longue date, Jason Sudeikis, ont mis fin à leurs fiançailles de sept ans en novembre 2020, et elle a ensuite été photographiée main dans la main avec Styles avant qu’il n’officie le mariage de son manager en janvier 2021.

On estime que 9,5 millions de dollars ont été gagnés à la date de sortie de vendredi, avec 5,8 millions de dollars supplémentaires samedi et près de 4 millions de dollars retirés dimanche pour que le film conserve la première place tout le week-end, selon Box Office Mojo.

“The Woman King”, qui est sorti le 16 septembre, a décroché la deuxième place avec 11 millions de dollars, et une réédition de “Avatar” de James Cameron s’est classée troisième avec 10 millions de dollars au total.

Vendredi, Olivia a partagé un cliché des coulisses tout en lisant des scripts sur le plateau avec Pugh, Styles et la scénariste Katie Silberman.

“Don’t Worry Darling est officiellement ouvert”, a déclaré Wilde en légende de la photo franche. “Aaahhhhhhhh !!!!!!! Je suis profondément reconnaissante pour cette expérience, et pour l’effort extraordinaire du groupe d’artistes qui l’ont rendue possible. Nous nous sommes réunis pour vous raconter une histoire, et nous espérons que vous vous amuserez avec ça.”

Florence Pugh, qui joue le rôle d’Alice Chambers dans DWD, s’est complètement éloignée de ses responsabilités promotionnelles en Italie avant la première du Festival du film de Venise et est restée complètement silencieuse lorsqu’il s’agissait de parler du film sur les réseaux sociaux jusqu’à la sortie du film.

Lors de la Mostra de Venise, les fans ont également cru voir Styles cracher sur Chris Pine lors d’une projection après un tapis rouge particulièrement tendu où Harry et Olivia étaient séparés, et Florence n’a jamais communiqué avec Olivia.

“C’est une histoire ridicule… une fabrication complète et le résultat d’une étrange illusion en ligne qui est clairement trompeuse et permet des spéculations insensées”, a déclaré le représentant de Pine à Fox News Digital. “Juste pour être clair, Harry Styles n’a pas craché sur Chris Pine.”

On ne sait pas pourquoi Pugh a choisi de ne pas discuter de son rôle dans le film, mais Wilde a récemment discuté d’une controverse majeure concernant le fait de devoir licencier Shia La Beouf qui a été initialement choisi comme Jack.

“Son processus n’était pas propice à la philosophie que j’exige dans mes productions”, a-t-elle déclaré à Variety of LaBeouf. “Il a un processus qui, à certains égards, semble nécessiter une énergie combative, et je ne pense pas personnellement que cela soit propice aux meilleures performances.

“Je crois que la création d’un environnement sûr et de confiance est le meilleur moyen d’amener les gens à faire de leur mieux. En fin de compte, ma responsabilité est envers la production et les acteurs de les protéger. C’était mon travail.”

LaBeouf aurait eu des conflits d’horaire, mais un procès intenté en décembre 2020 par son ex-petite amie, FKA Twigs, a fait état de violences physiques, mentales et émotionnelles. La poursuite est en cours et prévue pour un procès en avril 2023.

“Beaucoup de choses ont été révélées après cet événement qui m’ont vraiment troublé, en termes de comportement… Particulièrement avec un film comme celui-ci, je savais que j’allais demander à Florence d’être dans des situations très vulnérables, et ma priorité était de la rendre se sentir en sécurité et la faire se sentir soutenue”, a déclaré Wilde.

LaBeouf a récemment répondu aux allégations selon lesquelles il avait été renvoyé de “Ne t’inquiète pas chérie” dans une lettre ouverte au réalisateur Wilde, et a admis qu’il était maintenant sobre depuis 627 jours. Le procès de FKA Twigs a été déposé à Los Angeles le 11 décembre 2020, trois jours après avoir commencé son parcours de sobriété.

“J’ai une petite fille, Isabel ; elle a cinq mois et commence tout juste à développer la dernière moitié de son rire ; c’est INCROYABLE. Mia, ma femme et moi nous sommes retrouvés et cheminons vers une famille saine avec amour et respect mutuel”, a-t-il écrit.

“Mes échecs avec Twigs sont fondamentaux et réels, mais ils ne sont pas le récit qui a été présenté. Il y a un moment et un endroit pour faire face à de telles choses, et j’essaie de naviguer dans une situation nuancée avec respect pour elle et la vérité , d’où mon silence. Mais cette situation avec votre film et mon « licenciement » n’aura jamais de rendez-vous d’audience avec lequel traiter les faits. Si les mensonges sont suffisamment répétés dans le public, ils deviennent la vérité. Et donc, c’est d’autant plus plus difficile pour moi de ramper hors du trou que j’ai creusé avec mes comportements, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille.”

Il a ajouté: “M’avoir viré n’a jamais eu lieu, Olivia. Et même si je comprends parfaitement l’attrait de pousser cette histoire en raison du paysage social actuel, la monnaie sociale que cela apporte. Ce n’est pas la vérité. Je demande donc humblement, en tant que personne soucieuse de faire les choses correctement, que vous corrigiez le récit du mieux que vous pouvez. J’espère que rien de tout cela ne vous affectera négativement et que votre film réussira de toutes les manières que vous souhaitez qu’il soit.