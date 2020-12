LadBaby a pris la première place de Noël pour la troisième année consécutive – en battant Mariah Carey, Liam Gallagher et Justin Bieber.

LadBaby – qui compromet les YouTubers Mark et Roxanne Hoyle – a dominé les charts avec leur saucisse sur le thème Don’t Stop Me Eatin ‘, chanté sur l’air de Journey’s Don’t Stop Believin’.

Les chiffres de vente de la première semaine pour le single ont surpassé leurs deux titres précédents qui se classaient au premier rang.

Image:

LadBaby rejoint les Spice Girls et les Beatles pour organiser trois numéros consécutifs de Noël



Tout l’argent recueilli va au Trussell Trust, une organisation caritative de banque alimentaire.

LadBaby a déclaré: « Du fond du cœur, nous voulons juste dire merci encore à tout le monde. Nous ne pouvons pas croire que, une troisième année plus tard, nous avons eu autant de soutien encore.

«Nous essayons de collecter des fonds pour une cause incroyable, alors merci. Joyeux Noël à tous et Don’t Stop Believin ‘- que les choses vont s’améliorer. 2021 sera meilleure pour tout le monde.»

Leurs deux numéros précédents concernaient également les rouleaux de saucisse.

En 2019, ils ont pris la première place avec J’aime les rouleaux de saucisse – leur propre interprétation de I Love Rock ‘n’ Roll de Joan Jett.

Leur numéro un 2018 s’appelait Nous avons construit cette ville, usurpation du succès classique de Starship.

Image:

Tout ce que je veux pour Noël de Mariah Carey, c’est que vous avez pris la deuxième place



LadBaby a maintenant égalé un record – également détenu par le Spice Girls et Les Beatles – d’avoir trois numéros de Noël consécutifs.

Le groupe de filles a atteint la première place entre 1996 et 1998 avec 2 Become 1, Too Much et Goodbye.

Les Beatles ont été le premier groupe à obtenir trois numéros consécutifs entre 1963 et 1965 avec I Want To Hold Your Hand, I Feel Fine et Day Tripper / We Can Work It Out.

All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey a pris la deuxième place du classement des célibataires de Noël.

Pan! est arrivé à la troisième place avec Last Christmas, tandis que Jess Glynne a pris la quatrième place avec This Christmas.

Sur le graphique des albums, Paul Mccartney a pris la première place avec McCartney III malgré une rude concurrence de Taylor Swift et son album Evermore.