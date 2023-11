Don’t Nod Entertainment : DIVULGATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES – 7 novembre 2023 à 12 h 35 HNE

Paris, le 7 novembre 2023 – DON’TNOD, studio français indépendant de création, développement et édition de jeux vidéo déclare les achats suivants de ses propres actions conformément à l’article 5 du Règlement Abus de Marché.

Nom de l’émetteur Code d’identité de l’Emetteur Jour de la transaction Code d’identification du financier

Instrument Volume journalier total (en nombre d’actions) Prix ​​d’achat moyen pondéré journalier des actions Marché NE PAS HOCHER LE DIVERTISSEMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 30/10/2023 FR0013331212 509 5 998193 ALXP NE PAS HOCHER LE DIVERTISSEMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 31/10/2023 FR0013331212 1 547 6,201577 ALXP NE PAS HOCHER LE DIVERTISSEMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 02/11/2023 FR0013331212 353 6 903399 ALXP NE PAS HOCHER LE DIVERTISSEMENT 969500L3PI1D8PFDTK24 03/11/2023 FR0013331212 1 564 7,180051 ALXP

DON’T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, basé à Paris et Montréal, créant des jeux narratifs originaux dans l’aventure (LIFE is STRANGEMTDIS MOI POURQUOIMTMIROIR DOUBLEMT), RPG (VAMPYRMT), et l’action (REMÉMOIRE À MOIMT) genres. Le studio est reconnu internationalement pour ses expériences narratives uniques avec des histoires et des personnages captivants, et a travaillé avec les principaux éditeurs du secteur Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON’T NOD crée et publie ses propres IP développées en interne, et utilise ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont les visions éditoriales sont parallèles à celles de l’entreprise.

DON’T NOD (Code ISIN : FR0013331212 – ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

