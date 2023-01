Dionne Warwick refuse de rester sur place. À 82 ans, l’artiste quintuple aux Grammy Awards fait escale à Hawaï et à Vancouver lors de sa tournée “One Last Time” – elle ne dira pas si c’est vraiment sa dernière – tweetant (ou “twoting”, comme elle l’appelle) à elle plus d’un demi-million de followers, et faisant apparitions sur “SNL” et sur des bandes sonores de films comme “Nope” de Jordan Peele. Quand elle prendra sa retraite, dit-elle, elle déménagera au Brésil.

“Je serai allongé à Bahia, où je veux passer le reste de ma vie, profitant du soleil, de la musique, des gens et de moi”, a déclaré Warwick.

En attendant, la prochaine entreprise de Warwick est à l’écran. Dans le documentaire “Dionne Warwick: Don’t Make Me Over” (qui sera diffusé sur CNN le 1er janvier et commencera ensuite à être diffusé sur HBO Max), elle, avec des interviewés bien connus comme Bill Clinton, Stevie Wonder et Alicia Keys, discute sa vie et sa carrière musicale de plus de 60 ans.

Réalisé par Dave Wooley et David Heilbroner, le film détaille des moments de l’enfance de Warwick, y compris le chant dans l’église de son grand-père à Newark, NJ, et fait la chronique de succès comme “Walk On By” et “I’ll Never Fall in Love Again”, » qui ont été réalisées avec le duo producteur et compositeur Burt Bacharach et Hal David. Ces chansons ont défié la barrière raciale entre le rythme et le blues et la pop. (En 1968, Warwick est devenue la première femme afro-américaine à remporter un Grammy dans la catégorie musique pop.)