Dont la séquence chaude se termine à TCU-Kansas, plus cinq autres choix – Shaw Local

Alors que le nombre d’équipes invaincues diminue – il en reste 16 dans le football universitaire FBS – le nombre d’opportunités pour elles de se rencontrer diminue également.

Ceux-ci deviennent les classiques de la saison régulière pour lesquels le football universitaire est si connu: une équipe reste carrément dans la course au titre national, l’autre (au mieux) perd toute marge d’erreur. L’expansion des éliminatoires de football universitaire changera un peu cette dynamique, mais chaque fois que des équipes se rencontreront plus d’un tiers de la saison sans aucune tache entre elles, cela attirera beaucoup de regards.

Il n’y a que 12 chances pour que deux équipes invaincues se rencontrent pour le reste de la saison régulière. Trois d’entre eux sont la semaine prochaine, ce qui s’annonce comme un tournant dans la course aux Playoffs : Alabama au Tennessee, Penn State au Michigan et Oklahoma State au TCU.

Mais certains de ces 12 ne se matérialiseront pas, avec au moins une équipe perdante avant cela – en fait, il est impossible que les 12 se produisent avec les deux équipes invaincues.

Alors chérissez ceux que nous avons. Et le seul que nous SAVONS que nous aurons vous vient de l’endroit improbable de Lawrence, Kansas, où l’hôte Jayhawks a déjà cinq victoires. C’est autant de victoires que les trois dernières années combinées, et le Kansas n’a pas dépassé ce total depuis une saison 8-5 en 2008.

De l’autre côté du grand livre se trouve TCU, qui a battu l’Oklahoma 55-24 la semaine dernière, pour constater que des matchs encore plus importants étaient encore à venir. Après la visite des grenouilles cornues à Lawrence, ils ont la confrontation susmentionnée avec l’État de l’Oklahoma la semaine prochaine.

C’est donc que TCU-Kansas est le jeu de la semaine un samedi qui nous apporte les matchs Texas-Oklahoma et Texas A&M-Alabama que vous aviez probablement encerclés depuis juillet.

(Lignes de Césars Sportsbookfournisseur officiel de cotes de Bet Chicago Sports, à partir de mercredi)

Jeu de la semaine

No. 17 TCU (-7) au No. 19 KANSAS, 11 h, FS1 : Je vais régler ça plus tôt : je suis diplômé du Missouri et je suis donc instinctivement obligé de ne pas aimer le Kansas. J’ai des amis et même de la famille qui sont allés à KU et qui n’ont pas de rancune personnelle, mais mec, j’adore détester l’école. La stupide mascotte d’oiseau maquillée qui est toujours imprimée bien trop grande partout, l’agitant la joie du blé qui ressemble à un ravissement collectif et le truc sans signification de Rock Chalk. Je déteste tout. J’adore tout détester.

Mais je jure que ce n’est pas pour ça que je choisis TCU ! Je ne laisserais jamais ce genre de chose faire obstacle à un bon record de jeu et vous avez ma parole solennelle que ce handicap est objectif :

Le Kansas a de la chance d’être 5-0. C’est une belle histoire (je déteste ça, mais encore une fois, dans un esprit d’objectivité, c’est génial), mais les Jayhawks ont bénéficié d’une marge de chiffre d’affaires de +4 lors de leurs quatre matchs contre des adversaires de FBS et en ont remporté trois malgré leur surclassement. .

Jalon Daniels est un talent particulier, mais l’État de l’Iowa a réussi à le mettre en bouteille assez efficacement la semaine dernière – le problème est que les Cyclones ont voyagé à l’intérieur de la ligne des 30 mètres du KU cinq fois et n’ont récolté que 11 points, grâce à trois buts manqués.

Les Jayhawks sont 59e en attaque totale et 79e en défense totale, pas une combinaison qui crie habituellement 5-0. Pendant ce temps, les Horned Frogs ont marqué 38 points ou plus dans les quatre matchs, y compris les 55 points qu’ils ont mis sur les Sooners la semaine dernière. Le quart-arrière Max Duggan affiche un taux de réussite de 74,5% avec 11 touchés et aucune interception.

Daniels trouvera un moyen de garder le Kansas, mais TCU est la meilleure équipe, et sans plus de chance de rotation et de magie sur le terrain (toujours possible!), Les grenouilles cornues devraient l’emporter.

Le choix : TCU 41, Kansas 28

Meilleurs paris

FLORIDE DU SUD AU N ° 24 CINCINNATI (-27,5), 13h30, ESPN +: Des écarts de paris aussi importants sont toujours inconfortables, mais statistiquement, il s’agit d’un décalage total.

En regardant les verges par jeu, Cincinnati est n ° 5 en défense et n ° 24 en attaque. Le sud de la Floride est n ° 127 en défense – cinquième à partir du bas – et n ° 92 en attaque. Percez un peu plus profondément pour découvrir que l’USF autorise 5,97 verges par portée, troisième avant-dernière dans le pays, et que l’UC est n ° 3 à 2,39 verges autorisées par portée.

C’est le point qui me rend plus à l’aise de poser l’énorme écart. Si les Bearcats prennent une grosse avance, une couverture dérobée est peu probable car Cincinnati continuera à faire des entraînements sur le terrain tandis que le sud de la Floride ne pourra pas faire grand-chose offensivement.

Le choix : Cincinnati 48, Floride du Sud 10

CAROLINE DE L’EST A TULANE (-3), 14h30, ESPNU : La vague verte a remporté deux énormes victoires cette saison, gagnant à Kansas State dans un étourdissement complet, puis ouvrant le jeu de l’American Athletic Conference avec une grande victoire à Houston.

Après le premier, ils ont enchaîné avec une puanteur de défaite contre Southern Miss qui vient de crier la gueule de bois. Mais il semble que celui-ci sera différent. D’une part, ces collégiens ont peut-être appris quelque chose de leurs erreurs la première fois. D’autre part, ils ont un jour de repos supplémentaire puisque ce match de Houston a eu lieu un vendredi soir.

Et enfin, Tulane – que Michael Pratt ou Justin Ibieta soit de retour au poste de quart-arrière ou si le troisième corde Kai Horton est de retour après avoir lancé pour trois touchés à Houston – est meilleur que la Caroline de l’Est, qui n’a joué qu’un seul match sur la route et a traversé le sud de la Floride. malgré avoir accordé 455 verges la semaine dernière.

Le choix : Tulane 35, Caroline de l’Est 27

No. 11 UTAH au No. 18 UCLA (+3½), 14h30, Fox : Le récit ici des fans qui ne regardent pas une tonne de football de la côte ouest est que l’Utah est l’équipe la plus physique avec le meilleur pedigree au cours des 10 dernières années et que l’UCLA a une infraction flashy Chip Kelly qui ne peut pas rivaliser quand il devient frappé à la bouche.

Comme le chantait Lee Corso, “Pas si vite, mes amis!” La vérité est que si l’Utah a une bonne avance en matière de défense des buts, l’UCLA a été meilleure par jeu, se classant au 16e rang national en verges par jeu autorisé tandis que l’Utah est au 29e rang. En attaque, les Bruins ont un bord similaire: n ° 13 en verges par jeu contre le n ° 26 des Utes.

Le jeu n’est pas si simple bien sûr, et le calendrier de l’Utah a été plus difficile, mais au pire, cela ressemble à un affrontement d’équipes assez égales. Et UCLA est à la maison. Alors vous me DONNEZ 3½ points ? Je les emmènerai dans ce qui devrait être l’un des meilleurs jeux de la journée.

Le choix : UCLA 31, Utah 28

N ° 3 OHIO STATE à MICHIGAN STATE (+27), 15 h, ABC: Cette ligne ne cesse de monter et de monter, donc si vous voulez attendre juste avant le coup d’envoi, vous pourriez obtenir 28 points ou plus ici. Le public semble impatient de miser sur les explosifs Buckeyes.

Il y a de bonnes raisons d’aimer l’État de l’Ohio ici, à vrai dire : cette infraction bourdonne sur tous les cylindres, même avec quelques blessures.

Et d’un autre côté, l’État du Michigan a connu des difficultés, se faisant marteler à Washington et à domicile contre le Minnesota. Il est possible que les Spartans poursuivent leur saison de 11 victoires à partir de 2021 en ratant un match de bowling.

Mais à un certain point, l’écart devient tout simplement trop élevé. C’est le premier match sur la route des Buckeyes, c’est un environnement difficile, et si MSU veut changer les choses, la compétition ici serait un bon point de départ. Cela ne me surprendrait pas du tout de voir Sparty prendre une avance de choc en première mi-temps. L’État de l’Ohio les écrasera probablement, puis certains, mais pas dans une explosion totale.

Le choix : État de l’Ohio 41, État du Michigan 24

N°12 OREGON (-13) à ARIZONA, 20h, Réseau Pac-12 : Si Pac-12 After Dark™ est votre truc, c’est le jeu vers lequel vous voudrez vous tourner après que les enfants soient allés au lit. Deux bonnes attaques, deux défenses assez terribles pour un total de 69½ et beaucoup de potentiel pour la chicanerie.

La différence pour moi, c’est que les Ducks ont plus de potentiel d’amélioration. Une partie de leur classement défensif est due à l’effacement de la Géorgie qu’ils ont reçu lors de l’ouverture de la saison; vous ne pouvez pas ignorer cela, bien sûr, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer que l’Oregon a été meilleur au cours de ses quatre derniers matchs.

L’Arizona s’est amélioré et j’ai déjà été brûlé par eux cette année, mais je ne peux pas dépasser ce fait: Oregon, n ° 8 en verges par course, contre Arizona, n ° 128 en verges autorisées par course. C’est une recette pour une explosion, même sur la route.

Le choix : Oregon 49, Arizona 26

LA SEMAINE DERNIÈRE: 4-2 direct, 3-3 contre l’écart

CETTE ANNÉE: 19-11 direct, 16-14 ATS