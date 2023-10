Dons recherchés pour Thanksgiving et salon de l’emploi Tri-Chambers : Seacoast business news

Des organisations à but non lucratif locales recherchent des dons pour fournir les produits essentiels de Thanksgiving aux voisins du comté de Strafford dans le besoin

ROCHESTER — Quatre organisations à but non lucratif du comté de Strafford – le Partenariat d’action communautaire du comté de Strafford, l’Armée du Salut de Rochester, le SHARE Fund et la Grace Community Church – s’associent pour fournir les produits essentiels de Thanksgiving aux individus et aux familles locales.

Ensemble, les organisations prévoient de distribuer cette année des produits essentiels pour le dîner de Thanksgiving à plus de 800 foyers du comté de Strafford et recherchent le soutien du public pour garantir des vacances mémorables aux bénéficiaires. La banque locale et son partenaire communautaire MVSB (Meredith Village Savings Bank) se sont mobilisés pour apporter des contributions financières allant jusqu’à 15 000 $.

« Chacune de ces organisations à but non lucratif locales joue un rôle essentiel dans la lutte contre l’insécurité alimentaire tout au long de l’année, et nous sommes très fiers de travailler ensemble pour apporter plus de confort et de joie à nos résidents locaux pendant la période des fêtes », a déclaré Allison Bussiere, qui coordonne le Seacoast. Réseau de fournisseurs de produits alimentaires. « Nous tenons à remercier MVSB pour sa généreuse contribution ainsi que la banque alimentaire du New Hampshire pour son soutien continu, nous aidant ainsi à maximiser notre impact avec cette formidable initiative. »

Aller à straffordcap.org/straffordneighbors2023 pour faire un don et en savoir plus.

Les trois chambres de commerce accueilleront une exposition communautaire et un salon de l’emploi des trois chambres

ROCHESTER — Les chambres de commerce de Dover, Rochester et The Falls organiseront l’exposition communautaire et le salon de l’emploi à trois chambres 2023 le mercredi 25 octobre, de 16 h à 18 h, au centre communautaire James W. Foley Memorial, situé au 150 Wakefield. St., à Rochester.

Parrainée par la Northeast Credit Union, la Tri-Chamber Community Expo & Job Fair est ouverte au public et gratuite. Il n’y a aucun frais pour les exposants ou les employeurs qui embauchent pour avoir une table.

Pour les entreprises, l’événement offre un lieu pour présenter votre entreprise sous forme de salon professionnel, renforcer la notoriété de votre marque et rencontrer des clients potentiels. Pour les employeurs, l’événement vous offre l’opportunité de rencontrer des candidats potentiels pour des postes existants ou futurs. Des zones d’entretien seront disponibles si les employeurs souhaitent interviewer les candidats sur place.

Les participants peuvent découvrir les nouveautés dans divers secteurs, se renseigner sur les nouveaux produits et services proposés, réseauter avec des entreprises et des organisations locales des trois villes et développer leur base de contacts. Pour ceux qui recherchent un emploi ou un changement de carrière, l’exposition communautaire et le salon de l’emploi des trois chambres offriront un lieu où se renseigner sur diverses entreprises de plusieurs secteurs et voir quelles offres d’emploi sont disponibles dans la région.

Tout le monde est encouragé à apporter quelques produits alimentaires non périssables à donner aux refuges alimentaires locaux dans les communautés des trois villes.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez : www.rochesternh.org/expojobfair, appelez : 603-332-5080 ou envoyez un courriel : [email protected].

Séminaire pour les acheteurs d’une première maison

HAMPTON — Cet atelier d’une journée, le 21 octobre, vous fournira les outils nécessaires pour vous guider tout au long du processus d’achat d’une maison. Un éducateur certifié HUD composé de professionnels de plusieurs domaines vous renseignera sur les étapes de l’accession à la propriété.

À la fin de ce séminaire, vous aurez l’occasion de prendre rendez-vous 1:1 avec un éducateur certifié pour discuter davantage et personnaliser vos besoins en matière d’achat de maison. L’inscription et le paiement sont obligatoires.

Les frais du cours sont de 39 $. Les places sont limitées. Enregistrer – https://housingpartnership.org/homebuyer-education. Veuillez appeler le 603-766-3129 ou envoyer un courriel [email protected] pour plus de détails.

Hussey Seating Company est reconnue comme l’un des meilleurs lieux de travail dans le Maine pour 2023

NORTH BERWICK, Maine – Hussey Seating Company, l’un des principaux innovateurs en matière de solutions de sièges, annonce sa reconnaissance comme l’un des meilleurs lieux de travail dans le Maine pour 2023. L’engagement de l’entreprise à cultiver un environnement de travail exceptionnel a assuré sa position parmi les plus respectés de l’État. employeurs de la catégorie Grand Employeur (plus de 250 salariés). Cet honneur marque la troisième inclusion de Hussey Seating Company dans cette prestigieuse liste, après avoir également été reconnue en 2019 et 2020.

Brian Deveaux, président et chef de la direction de Hussey Seating Company, a commenté cette réalisation : « Nous sommes heureux de recevoir cette reconnaissance une fois de plus. Chez Hussey Seating Company, nous croyons que nos employés sont la pierre angulaire de notre succès. Être reconnu comme l’un des Les meilleurs lieux de travail dans le Maine valident nos efforts continus pour donner la priorité au bien-être, à l’engagement et à la satisfaction globale des employés.

Rich Hussey, vice-président des ressources humaines de Hussey Seating Company, a fait écho à ce sentiment : « Cette réalisation reflète notre engagement inébranlable à créer un environnement dans lequel les membres de notre équipe peuvent s’épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Les commentaires non filtrés de nos employés grâce au processus d’enquête anonyme. est inestimable pour façonner nos initiatives sur le lieu de travail et constitue notre principale raison de participer.

La Newburyport Bank fait un don de 1 000 $ à la SPCA du New Hampshire

NEWBURYPORT, Massachusetts – La Newburyport Bank a fait don de 1 000 $ en tant que sponsor de la vente aux enchères pour les animaux de la SPCA du New Hampshire. Cet événement aura lieu le samedi 11 novembre au Wentworth by the Sea Hotel à New Castle, NH.

La vente aux enchères pour les animaux est le premier gala de collecte de fonds de la SPCA du New Hampshire et contribue chaque année à sauver la vie de milliers d’animaux maltraités, négligés et dans le besoin. L’événement comprendra un dîner et des cocktails, ainsi que la possibilité d’enchérir sur de superbes objets de collection.

« Année après année, la SPCA du New Hampshire organise un grand gala pour une grande cause », a souligné Lloyd L. Hamm, président et chef de la direction de Newburyport Bank. « À un moment ou à un autre, je suis sûr que nous avons tous eu des animaux de compagnie. Et ils font partie de nos familles. En soutenant la NH SPCA, nous faisons une petite partie pour garantir que tous les animaux trouvent un foyer sûr, et nous espérons que d’autres se joindront à nous dans cet effort extrêmement utile.