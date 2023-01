Donovan Mitchell marque 71 points dans la victoire des Cavaliers contre les Bulls

Donovan Mitchell a marqué un sommet de la saison NBA et un record de franchise de 71 points – égalant le huitième plus grand nombre dans un match de l’histoire – alors que les Cleveland Cavaliers se sont ralliés de 21 pour battre les Chicago Bulls 145-134 en prolongation lundi soir.

C’était le match le plus marqué depuis que la légende des Lakers, Kobe Bryant, avait 81 points contre Toronto le 22 janvier 2006. Wilt Chamberlain détient le record de la NBA avec 100 pour Philadelphie contre New York le 2 mars 1962, à Hershey, en Pennsylvanie.

Mitchell a marqué 13 points lors de la séance supplémentaire après avoir forcé OT en attrapant son propre lancer franc intentionnellement manqué et en faisant un tir de cirque avec 3 secondes à jouer, égalant le match à 130 et battant le record des Cavaliers avec 58 points.

Mitchell devient seulement le 12e joueur à marquer 70 dans un match. Il a également réalisé un sommet en carrière avec 11 passes décisives et huit rebonds en 50 minutes, établissant des sommets en carrière avec 20 lancers francs effectués et 25 lancers francs tentés.

Les ennemis de la division centrale se sont rencontrés pour la deuxième fois en trois jours. Cleveland a été le vainqueur 103-102 au United Center le 31 décembre.

Reportage de l’Associated Press.

