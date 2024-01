Donovan Mitchell, et non Damian Lillard, semble digne d’un All-Star lors de la victoire de rebond 112-100 des Cavs contre les Bucks

MILWAUKEE – Les Cavs n’avaient pas l’impression d’avoir donné le meilleur de leur chance aux Bucks, mercredi soir.

Ils doivent recharger. Cette fois, leur objectif était vrai.

Cleveland a dominé Milwaukee vendredi soir, 112-100, mettant fin à la séquence de trois victoires consécutives des Bucks. Les deux équipes en tête de la Conférence Est se partagent la série de la saison en deux matchs chacune. Les Cavs ont remporté neuf de leurs 10 derniers matchs malgré l’absence de 40 % de leur onze de départ, alors que Darius Garland (fracture de la mâchoire) et Evan Mobley (chirurgie du genou) continuent de soigner leurs blessures. La seule défaite lors de cette chauffe est survenue contre Milwaukee deux nuits plus tôt.

Appelez cela une vengeance.

“Cela renforce certainement la confiance”, a déclaré l’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff, après la victoire. « Mais c’est la façon dont nous menions nos affaires qui m’a rendu le plus fier de ces gars-là. Quand vous avez ce genre de série contre une équipe, vous voulez vous y préparer comme s’il s’agissait d’un match éliminatoire et l’utiliser comme entraînement. Comment nous avons étudié, comment nous nous sommes préparés, ce que nous avons fait hier, ce qui s’est passé lors des tirs au but, nous voulions l’utiliser comme une sorte d’essai pour ainsi dire pour voir à quoi ressemblerait un match éliminatoire.

« Nous voulions gagner ce match. Nous voulions sortir avec un haut niveau d’intensité. C’était notre état d’esprit et c’était le message adressé à nos gars.

Interrogé avant le match sur l’aspect qu’il souhaitait différer de la défaite de mercredi, Bickerstaff a répondu par un départ rapide.

Il n’a pas réalisé son souhait. Chilly Cleveland a été tenu sans but au cours des premières 2:51 du match, perdant dans un trou de 6-0. Mais les Cavs ont résisté à la première tempête cette fois-ci et ont fait preuve de beaucoup plus de ténacité, de résilience et de résistance défensive que deux nuits plus tôt.

Une première mi-temps compétitive a été marquée par six changements d’avance et cinq égalités. Aucune des deux équipes ne menait de plus de huit points. C’était un match à une possession à la mi-temps.

Derrière une défense étouffante – celle qui est au centre de ce mois de retournement – ​​Cleveland a commencé à s’éloigner. À un moment donné au cours du troisième quart-temps, les Cavs ont limité Milwaukee, la deuxième attaque la plus marquante de la ligue, à un panier réussi en neuf minutes environ. Les Bucks ont eu 12 possessions vides consécutives, le verrouillage D de Cleveland déclenchant une séquence de 17-2 qui a changé la donne – une séquence couronnée par le dunk tonitruant à deux mains de Jarrett Allen pour pousser l’avance des Cavs à neuf points, alors le sommet du match.

Même si Milwaukee a répondu avec une poussée fougueuse de 12-6 pour en faire un match à une possession avant le quatrième quart-temps, Cleveland a marqué les sept premiers points du quatrième pour prendre l’avantage à deux chiffres pour la première fois de la nuit. Cette avance est passée à 17 à un moment donné au quatrième quart – et les Cavs sont partis de là.

Cleveland a mené pendant plus de 28 minutes. C’était en avance pour les 19 de finale.

“En première mi-temps, nous n’avons pas joué avec l’intensité dont nous avions besoin, mais en seconde période, nous avons définitivement repris le dessus”, a déclaré Allen. “Nous savions que nous ne jouions pas au niveau possible, et nous l’avons relevé.”

Un joueur sur le terrain du Fiserv Forum semblait digne d’être un titulaire All-Star de la Conférence Est dans la zone arrière. Ce n’était pas Damian Lillard de Milwaukee – le titulaire élu. C’était le gardien des Cavs Donovan Mitchell, qui aura besoin que les entraîneurs le choisissent comme réserve pour réaliser sa cinquième vitrine en carrière.

Ressemblant à un joueur avec quelque chose à prouver, jouant avec du carburant supplémentaire, Mitchell a inscrit 32 points, un sommet dans le match, avec huit rebonds et six passes décisives en 37 minutes stellaires. Avec lui sur le terrain, les Cavs ont dominé Milwaukee de 14 points.

“Il y avait une volonté d’y parvenir”, a déclaré Bickerstaff à propos de la performance de Mitchell. « Une volonté de porter ses coéquipiers de toutes les manières dont nous avions besoin. Je pensais qu’il était génial des deux côtés du ballon. Il a fait un excellent travail en éliminant [Malik] Beasley du jeu. Et puis Donovan a lutté contre une tonne de pression. Ils le récupéraient dans le court et lui mettaient une tonne de corps sur lui. Mais il a continué à faire le bon jeu et à avoir un impact sur le match. Je pensais qu’il était phénoménal ce soir.

Allen a poursuivi son jeu dominant, enregistrant son 14e double-double consécutif avec 24 points et 14 rebonds en 36 minutes.

“Au début, je n’aurais pas dû être aussi passif que je l’étais”, a expliqué Allen. « J’ai définitivement compris et j’essayais d’être plus agressif en seconde période. Je n’ai pas réussi tout le monde, mais tout le monde me voyant plus agressif après la première mi-temps m’a aidé à les relever, je pense.

Le sixième homme Caris LeVert, toujours en train de jouer malgré une entorse au poignet droit, a ajouté 12 points en sortie de banc. Les tireurs d’élite Max Strus (11) et Georges Niang (10) ont également atteint le double. Les Cavs ont une fiche de 15-2 lors des 17 derniers matchs au cours desquels Niang atteint la barre des 10 points.

Les Bucks étaient menés par Giannis Antetokounmpo qui a failli enregistrer un autre triple-double. Antetokounmpo a terminé avec 22 points, 10 rebonds et neuf passes décisives. Lillard a contribué avec 22 points et trois passes décisives tout en tirant un dérisoire 7 sur 24 sur le terrain et 2 sur 10 à 3 points. Khris Middleton a contribué 14 points avec huit rebonds et huit passes décisives.

Les Cavs ont limité Milwaukee à seulement 43 points en seconde période. Ils l’ont limité à 40,2% sur le terrain global et à 38,2% sur la plage à 3 points tout en forçant également 18 revirements.

“Nous avons été incroyables défensivement”, a déclaré Bickerstaff. «Nous étions physiques. Nous étions sains dans notre système. Nous étions solides dans nos couvertures. Je n’ai pas commis beaucoup d’erreurs. Nous leur avons fait devoir tout gagner. Vous n’arrêtez pas Giannis ou Lillard tout seul dans une situation en tête-à-tête. Ils ont cru à celui qui les gardait, je vais protéger le prochain gars. C’est ce que nous sommes. Le basket-ball des Cleveland Cavaliers, c’est être ensemble, être altruiste et se faire confiance. Nous en avons vu de grands signes ce soir.

Après la défaite de mercredi, il y a eu quelques discussions dans le vestiaire sur la nécessité de reconnaître exactement ce qui n’allait pas et de pouvoir le corriger dans les prochaines 48 heures.

Il s’avère que les Cavs avaient raison. Quelle différence quelques jours peuvent faire.

Les Cavs rentreront chez eux pour un match contre les Los Angeles Clippers lundi soir. L’avertissement est fixé à 19 heures