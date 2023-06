Donovan Edwards du Michigan dit qu’il a joué la majeure partie de la saison dernière avec une blessure au genou

La performance dominante de Donovan Edwards lors de la victoire massive du Michigan contre l’État de l’Ohio en novembre dernier est devenue encore plus impressionnante après ce que le porteur de ballon Wolverines a révélé samedi – il jouait avec un tendon rotulien partiellement déchiré, par ESPN.

Edwards, qui a couru pour 216 verges et deux touchés lors de la victoire 45-23 au stade de l’Ohio, s’est également cassé la main. Il portait un plâtre pendant le match et avait deux vis à la main à l’époque. Le porteur de ballon a passé la majeure partie de l’année à soutenir la star Blake Corum, mais a été pressé dans le rôle de porteur de ballon principal après que Corum ait subi une blessure au genou contre l’Illinois la semaine avant le match de l’Ohio State.

Edwards a déclaré que sa propre blessure au genou était survenue lors du deuxième match de la saison du Michigan contre Hawaï. Il a déclaré à ESPN qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour réparer le tendon en février et qu’il était sur la bonne voie pour être prêt pour la saison 2023.

« Je suis à la hauteur maintenant, je cours, je coupe, je fais toutes ces bonnes choses », a déclaré Edwards. « Donc, comme si la récupération n’allait pas prendre longtemps, environ quatre mois pour atteindre le plein régime, trois mois pour que je me sente bien. »

Edwards a également réalisé 23 courses pour 119 verges lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Fiesta Bowl, qui a eu lieu après que Corum a subi une opération au genou de fin de saison. Le Michigan a été contrarié, 51-45, par TCU dans ce match.

Corum et Edwards sont tous deux sur le point de retourner dans le Michigan la saison prochaine et partageront probablement les fonctions de porteur de ballon principal dans le talentueux champ arrière des Wolverines.

