Donohue Marquees Spring Juvenile Hurdle: Malchanceux Lossiemouth battu par son compagnon d’écurie Gala Marceau | Nouvelles de la course

Gala Marceau a provoqué une apparition dans le Donohue Marquees Spring Juvenile Hurdle en renversant les rôles de son compagnon d’écurie tant vanté Lossiemouth à Leopardstown.

Propriété de Kenny Alexander de Honeysuckle, Gala Marceau a terminé sept longueurs derrière Lossiemouth à Noël et pourrait être soutenu à 9-2 tandis que Lossiemouth a été expulsé du favori 1-3.

Cependant, le duo formé par Willie Mullins, bien que dominant l’arrivée, n’a pas franchi la ligne dans l’ordre prévu.

Image:

Danny Mullins s’éloigne pour gagner au Gala Marceau à Leopardstown





La course de Lossiemouth a été perdue à l’avant-dernière lorsqu’un autre compagnon d’écurie, l’outsider de rang Jourdefete, détenu comme Lossiemouth par Rich Ricci, a commis une erreur laissant Lossiemouth nulle part où aller.

Paul Townend a dû prendre ses médicaments sur le leader du marché, revenant brièvement en dernier avant de faire le tour du terrain dans le virage.

C’était au crédit de Lossiemouth qu’elle avait encore une chance de se diriger vers le dernier, mais l’oiseau avait déjà volé.

Gala Marceau et Danny Mullins ont été talonnés et ont maintenu un avantage de deux longueurs et demie à l’arrivée. Un autre coureur de Mullins, Tekao, a terminé troisième.

Image:

Lossiemouth et Danny Mullins remportent le Bar One Racing Price Boost Juvenile Hurdle à Fairyhouse





Lossiemouth est maintenant 9-4 de 11-8 pour le Triumph tandis que le vainqueur est 4-1 de 10s.

“Paul a eu beaucoup de problèmes, mais la gagnante est une bonne pouliche et elle s’améliore tout le temps”, a déclaré Mullins. “Paul pense qu’il n’a pas eu de chance.

“Ce (même propriété) était la partie décevante à ce sujet. Paul m’a dit qu’il s’était fait trois fois.

“J’espère juste que cela ne laissera pas de marque qu’elle ait eu une course si difficile depuis l’avant-dernière maison. Elle a fait un énorme effort pour une pouliche juvénile et cela pourrait bien laisser une marque.

“C’est ce qui m’inquiète vraiment et j’aurais été plus heureux si Paul n’avait peut-être été que les mains et les talons. L’écriture était sur le mur, alors à quoi bon la frapper.

“Il doit essayer de gagner, mais pour moi, à moins que Danny ne fasse une erreur à la fin, il n’y arriverait pas.”

À propos du gagnant, il a déclaré: “Nous pensions qu’elle avait toutes les chances de venir ici aujourd’hui si quelque chose arrivait à l’autre. Lossiemouth avait bien travaillé à la maison, mais Gala Marceau avait probablement plus de possibilités d’amélioration.

“Elle saute très bien et c’est une bonne pouliche.”