Dono Twitter Review : Les internautes adorent le nouveau drame romantique de Rajveer Deol et Paloma Dhillon

Les fans deviennent absolument fous du premier film de Rajveer Deol et Paloma Dhillon, « Dono ». Le film a conquis le cœur du public avec son histoire captivante et ses performances stellaires. Rajveer et Paloma ont montré leur talent et leur charme, laissant les fans en redemander. Le film a reçu des critiques élogieuses et est salué comme un début prometteur pour leur carrière à Bollywood. Avec leur alchimie à l’écran et leurs talents d’acteur impressionnants, Rajveer et Paloma ont définitivement fait une entrée mémorable dans l’industrie. Les fans ont hâte de voir ce qu’ils leur réservent pour leurs futurs projets. Regardez la vidéo pour en savoir plus.