Dono Trailer Review : La saga d’amour moderne de Rajveer Deol et Paloma Dhillon promet un tour de montagnes russes émotionnelles

Dono Trailer Review : La bande-annonce Dono de Rajveer Deol et Paloma nous emmène dans un voyage captivant d’amour moderne, rempli de montagnes russes d’émotions. Leur alchimie à l’écran est indéniable, laissant les téléspectateurs attendre avec impatience la sortie de cette histoire d’amour new age. Les internautes comblent les enfants de Sunny Deol et Poonam Dhillon d’amour et de chaleur. Ils ont souhaité aux deux acteurs en herbe pour leur premier film. Dono est réalisé par le fils de Sooraj Barjatya, Avnish Barjatya, qui fait également ses débuts en tant que réalisateur dans l’industrie. Regardez la vidéo pour en savoir plus.