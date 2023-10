Dono Screening : Salman Khan a les meilleurs vœux pour le fils de Sunny Deol, Rajveer et Paloma [Watch]

Dono projection spéciale pour les célébrités a eu lieu ce soir. Rajveer Deol, Déol ensoleilléle fils et Paloma, Poonam Dhillonla fille de font leurs débuts d’actrice à Bollywood avec Dono. La grande première de Dono a réuni de nombreuses célébrités de Bollywood, notamment Aamir Khan, Salman Khan, Jackie Shroff et plus. Alors que nous partagions avec vous les retrouvailles de Salman et Aamir, une autre réunion a eu lieu pour Salman alors qu’il présentait ses meilleurs vœux à Rajveer et Paloma.

Les meilleurs vœux de Salman Khan pour Rajveer Deol et Paloma

Salman Khan a fait une entrée fracassante, comme toujours, lors de la grande projection des célébrités de Dono. Il portait une chemise noire et un jean noir. Salman a posé pour les photographes puis a rencontré Aamir Khan et son fils, Junaid Khan. Il a également posé avec eux. Plus tard, on a demandé à Salman de donner un mot sur les débuts de Rajveer Deol et Paloma avec Dono. Salman discutait déjà avec les médias lorsque Sooraj Barjatya est entré discrètement et s’est tenu à côté de Salman. Quand Salman l’a vu, son visage s’est illuminé. Ils se sont embrassés et Salman a continué à dire aux médias qu’il souhaitait que Dono devrait faire pour Rajveer et Paloma que Maine Pyar Kiya l’a fait pour lui, Salman et Bhagyashree il y a toutes ces années.

Dernier : Mégastar #Salman Khan à la projection Dono : Je souhaite tout le meilleur à l’équipe et souhaite à Sooraj Barjatya tout le meilleur avec sa production Ils partagent une très grande complicité #Tigre3 pic.twitter.com/X9fsYjOmpf COMBAT (@SalmanzFighter_) 5 octobre 2023

Le lien de Salman Khan avec les Deols

Salman Khan est très proche de toute la famille Deol. De Dharmendra à Hema Malini, Bobby Deol et Sunny Deol. Alors que Dharmendra se voit en Salman, Hema Malini le considère comme son fils. Bobby Deol remercie Salman d’avoir relancé sa carrière dans l’industrie avec Course 3. Sunny Deol et Salman ont toujours été proches. BollywoodLife a déclaré en exclusivité à ses lecteurs que pendant la Gadar 2 fête du succès, Salman lui-même est devenu l’hôte et a pris soin de tout le monde. Il a accueilli tout le monde gracieusement comme s’il était l’hôte pendant que Sunny était occupée à rencontrer d’autres invités. Salman a également fait la promotion du premier film de Rajveer Dono sur son compte sur les réseaux sociaux.

Sur le plan professionnel, Salman a Tigre 3 avec Katrina Kaif, Emraan Hashmi et Shah Rukh Khan faisant une apparition. Tigre 3 arrive pendant Diwali.