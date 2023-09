Dono : Rajveer Deol dévoile les joyaux du jeu d’acteur qu’il a appris de son père Sunny Deol [Watch]

Préparez-vous à assister aux débuts très attendus de Rajveer Deol à Bollywood dans son prochain film, « Dono ». Rajveer, le fils de l’acteur emblématique Sunny Deol, est prêt à laisser sa marque dans l’industrie avec ce projet passionnant. Avec les conseils et le soutien de son père, Rajveer est prêt à montrer son talent et à captiver le public avec sa performance sur grand écran. a adopté les précieuses idées transmises par son père. Il admire la capacité de Sunny Deol à apporter de l’émotion brute et de l’intensité à ses performances et s’efforce d’incorporer ces qualités dans son propre style d’acteur. Rajveer souligne l’importance du travail acharné, de la discipline et de la recherche constante de l’amélioration, ce qu’il a appris de son père. Il chérit les moments passés à discuter de scénarios, à répéter des scènes et à demander conseil à Sunny Deol, qui a été un guide tout au long de sa carrière d’acteur. Regardez la vidéo pour en savoir plus.