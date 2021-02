Donny van de Beek reçoit d’autres mauvaises nouvelles avec la dernière évaluation du milieu de terrain de Man Utd

Donny van de Beek est « très malheureux » car il est en compétition pendant des minutes avec le meilleur milieu offensif du monde.

C’est selon Dirk Kuyt, qui affirme qu’il n’y a pas de meilleur n ° 10 pour le moment que Bruno Fernandes.

L’as des Red Devils a contribué 21 buts et 11 passes décisives cette saison et est largement considéré comme le joueur le plus important de United.

En revanche, Van de Beek a un but et une passe à son actif depuis son déménagement à Old Trafford depuis l’Ajax lors d’un transfert de 40 millions de livres sterling l’été dernier.

Kuyt admet que son compatriote a eu si peu d’occasions car il joue au même poste que Fernandes.

« Je pense que Donny a été très malheureux car il n’y a pas de meilleurs joueurs que [Bruno] Fernandes dans le monde en ce moment et il joue à sa place « , a déclaré Kuyt Sky Sports .

Fernandes a marqué deux fois alors que United battait la Real Sociedad 4-0 en huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi.

Van de Beek a raté la première étape du match nul en raison d’une blessure et Kuyt est frustré par le timing de son coup.