Donny van de Beek: le milieu de terrain de Man Utd peine à avoir un impact dans un rare départ contre la Roma | Actualités du football

« Je n’arrive toujours pas à comprendre », a déclaré Gary Neville à Sky Sports en janvier. « C’est presque comme si cette signature avait été faite en prévision du départ de l’un des autres, car Van de Beek vient de s’asseoir sur le banc ces derniers mois et il a coûté 40 millions de livres. »

Quatre mois après les commentaires de Neville sur Donny van de Beek et cinq depuis son précédent départ en dehors des coupes nationales, Ole Gunnar Solskjaer a nommé le milieu de terrain néerlandais de son équipe pour le match retour de la demi-finale retour de la Ligue Europa de Manchester United à la Roma.

Mais Van de Beek a-t-il fait assez pour forcer le patron à repenser?

Les circonstances peuvent lui être difficiles lorsque les opportunités sont rares. Bien que Solskjaer insiste sur le fait que le milieu de terrain « a été vraiment bon à l’entraînement », cela ne peut pas tout à fait se comparer à être poussé dans l’action au plus haut niveau.

Ce n’était pas une mauvaise performance. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

Il y a eu des moments encourageants dans une défaite 3-2 qui étaient plus suffisants pour assurer la progression de United vers la finale contre Villarreal alors qu’ils gagnaient 8-5 au total à Rome.

Une course éclatante derrière la défense en première mi-temps a donné une chance à Bruno Fernandes. Il y a eu un coup net pour Edinson Cavani après la pause, puis un jeu énergique sur le bord de la surface de la Roma avant de faire habilement le ballon sur la trajectoire du milieu de terrain portugais.

Mais les gros titres appartenaient à ces deux-là – Cavani avec ses deux buts et Fernandes dans leur mise en place. Le moment de Van de Beek est peut-être arrivé à mi-chemin de la seconde mi-temps lorsqu’il a trouvé de la place dans la zone. Au lieu de cela, il n’a pas réussi à contrôler le ballon.

Quand ce fut fini, il n’avait même pas eu de tentative de but.

Les moments clés de Van de Beek 5 – Fernandes le trouve dans l’espace mais il choisit de jouer en toute sécurité et de restituer le ballon 12 – Tente une passe en profondeur à Fernandes large mais sous-frappe la passe 37 – Va pour la première fois passer avec deux coureurs mais n’arrive pas à trouver Fernandes 45 + 2 – Éclate derrière avant de donner le ballon à Cavani qui installe Fernandes 46 – Concède une faute dans une zone dangereuse lorsqu’il fait trébucher Karsdorp en s’étirant 54 – Fait preuve d’un peu d’ingéniosité pour envoyer le ballon à Cavani qui est victime d’une faute 55 – Récupère le ballon dans l’espace dans la zone mais un mauvais toucher voit la chance gâchée 64 – Gagne le ballon près de la surface de réparation de Roma et le fait revenir à Fernandes qui tire 81 – Tente une longue passe diagonale ambitieuse à Rashford qui est tout simplement trop forte

Bien sûr, cela a été une caractéristique de sa saison. Van de Beek n’a jusqu’à présent eu qu’un seul tir dans sa carrière en Premier League – le but qu’il a marqué contre Crystal Palace à ses débuts.

Ses chiffres de créativité sont légèrement plus encourageants, bien que la taille de l’échantillon soit petite étant donné qu’il a joué plus de minutes pour son pays cette saison qu’en Premier League.

Van de Beek se classe parmi les six meilleurs joueurs pour les passes décisives attendues du jeu ouvert toutes les 90 minutes et si c’est une métrique qui semble conçue pour semer la confusion, considérez le petit groupe de joueurs qui le surclassent comprend Fernandes, Jack Grealish et Riyad Mahrez.

Kevin De Bruyne est le suivant sur la liste.

C’est peut-être une indication qu’il fait quelque chose de bien même s’il n’a pas été en mesure de produire les moments accrocheurs de ses rivaux pour ce rôle de meneur de jeu à Old Trafford.

Plus probablement, Van de Beek n’est tout simplement pas ce type de joueur.

On s’attendait à ce qu’il puisse riffer avec les grands solistes de Manchester United, mais l’ancien joueur de l’Ajax a en fait des compétences très différentes de celles de Fernandes ou de Paul Pogba.

Il appartient à la section rythmique, gardant le rythme avec sa préférence pour le football à une ou deux touches. Avec le bon rôle dans la bonne équipe, cette utilisation métronomique du ballon peut hypnotiser les adversaires, mais ce n’est pas forcément une solution évidente pour ce United.

Il y a eu un exemple cinq minutes après le début du match lorsque Van de Beek s’est retrouvé dans l’espace à l’intérieur de la moitié de terrain de la Roma pour perdre rapidement le ballon avec une passe en arrière.

Ce n’était pas la mauvaise décision en soi. Mais il ne faisait aucun doute que dans la même situation, Fernandes se serait retourné et aurait cherché à trouver Cavani avec une livraison incisive.

Image:

Donny van de Beek est moins ambitieux dans sa distribution que ses collègues milieux de terrain



Au moins, il n’a eu les 90 minutes complètes que pour la deuxième fois depuis novembre – cette occasion précédente ayant eu lieu au troisième tour de la FA Cup contre Watford en janvier.

S’adressant à René Wormhoudt, l’ancien entraîneur de fitness de l’Ajax, plus tôt dans la saison à propos des perspectives de Van de Beek United, cette question des exigences physiques a été soulignée.

« Il doit s’adapter rapidement à une nouvelle situation et à une nouvelle intensité de jeu », a déclaré Wormhoudt Sky Sports. « Non seulement les matchs mais aussi à l’entraînement. C’est tellement plus intense qu’il n’est habitué.

« Il n’est pas l’homme pour les duels. Il doit penser plus vite et agir plus vite que les autres. »

Alors que sa première saison tire à sa fin, les bruits suggèrent que United est satisfait de son attitude et aimerait voir ce que Van de Beek peut apporter à sa deuxième année. Mais le sentiment persiste qu’il devra être plus démonstratif s’il veut convaincre Solskjaer et les partisans de United qu’il mérite un rôle plus important.

