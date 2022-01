Donny van de Beek et Saul Niguez parmi les plus grands coureurs de banc de Premier League

Avec six mois de la saison de Premier League 2021-22 joués et des clubs bénéficiant d’un ersatz échelonné de « pause hivernale », cela semble être un bon moment pour regarder en arrière et faire le point.

Alors que de nombreux joueurs de renom ont illuminé la ligue dans la première moitié de la campagne, beaucoup d’autres ont dû se contenter d’attendre patiemment sur la touche pour une rare opportunité d’impressionner. Très patiemment.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ces joueurs marginaux des « six grands » clubs – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – qui ont eu du mal à s’imposer dans l’élite cette saison, et qui sont en espérant peut-être que la nouvelle année inaugurera une nouvelle chance de sortir du banc et dans les plans de la première équipe de leurs managers avec un peu plus de régularité.

Nous avons parcouru les équipes pour identifier les joueurs qui ont passé le plus de temps nommés dans l’équipe de la journée mais confinés à l’abri ce trimestre alors que nous approchons de la semaine de match 24 de la saison (bien que dites cela à Burnley qui, après avoir joué 18 matchs, sont encore pour atteindre la mi-parcours de leur saison).

Tout d’abord, en utilisant les données de Transfermarkt, nous avons trié chaque joueur de chaque club individuel par ordre du nombre d’équipes de la journée de Premier League qu’ils ont été incluses dans cette campagne. À partir de ces listes, nous avons ensuite filtré les cinq meilleurs joueurs avec le plus d’inclusions dans l’équipe combinées à la plus faible implication réelle de leurs équipes le jour du match (en tenant compte des départs, des apparitions des remplaçants et du nombre total de minutes passées sur le terrain).

Bien sûr, il y a un élément de subjectivité à prendre en considération, mais chacun des « six grands » clubs a au moins un coureur de banc de renom qui n’a pas réussi à offrir un impact réel et soutenu cette saison pour une raison ou une autre. . Cela dit, certains ont certainement été plus périphériques que d’autres.

ARSENAL

Le plus grand coureur de banc : Nicolas Pepe

La signature du record d’Arsenal a certainement eu ses moments (il est arrivé deuxième lors du vote du joueur de la saison d’Arsenal la saison dernière) mais il n’a de nouveau pas réussi à justifier pleinement ses frais de transfert élevés jusqu’à présent cette campagne. L’ailier incohérent n’a fait que cinq départs et neuf apparitions au total bien qu’il ait été nommé dans toutes les équipes de Premier League de Mikel Arteta sauf deux jusqu’à présent. L’homme de 72 millions de livres sterling n’a fourni qu’une seule passe décisive dans la ligue en 2021-22 et n’a pas encore ouvert son compte de buteur après avoir joué un peu plus de 500 minutes de football.

🗓 La saison 2020/21 de Nicolas Pepe… ⚽️ 16 buts

🅰 6 passes décisives 🥈 Joueur de la saison : 2ème place pic.twitter.com/udSHC8AAJo — Arsenal (@Arsenal) 3 juin 2021

Nuno Tavares

Âge : 22 ans

Nommé dans l’équipe : 21

Nommé dans le onze de départ : 6

Remplacé le : 7

Gauche sur le banc : 8

Nombre total de minutes : 619

Gabriel Martinelli

Âge : 20

Nommé dans l’équipe : 21

Nommé dans le onze de départ : 10

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 7

Nombre total de minutes : 870

Rob tenant

Âge : 26 ans

Nommé dans l’équipe : 20

Nommé dans le onze de départ : 4

Remplacé le : 2

Gauche sur le banc : 14

Nombre total de minutes : 408

Nicolas Pépé

Âge : 26 ans

Nommés dans l’équipe : 19

Nommé dans le onze de départ : 5

Remplacé le : 4

A gauche sur le banc : 10

Nombre total de minutes : 501

Ainsley Maitland-Niles

Âge : 24

Nommés dans l’équipe : 17

Nommé dans le onze de départ : 2

Remplacé le : 6

Gauche sur le banc : 9

Nombre total de minutes : 263

CHELSEA

Le plus grand coureur de banc : Saul Niguez

Il faut dire que les taux de banc de Chelsea sont en fait assez bons dans l’ensemble, la plupart des joueurs bénéficiant d’un temps de jeu décent sous le système de rotation des équipes de Thomas Tuchel. Cependant, un joueur en particulier n’a pas réussi à gagner la confiance de l’entraîneur cette saison, avec le prêt surprise de Saul qui ne semble plus logique alors que l’ancien pilier de l’Atletico Madrid continue de rester les bras croisés la plupart du temps à Stamford Bridge.

Nous sommes ravis d’accueillir @saulniguez au club en prêt d’une saison ! ✍️#HolaSaul 🇪🇸 – FC Chelsea (@ChelseaFC) 31 août 2021

Hakim Ziyech

Âge : 28 ans

Nommé dans l’équipe : 22

Nommé dans le onze de départ : 9

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 9

Nombre total de minutes : 788

Callum Hudson-Odoi

Âge : 21 ans

Nommé dans l’équipe : 22

Nommé dans le onze de départ : 11

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 7

Nombre total de minutes : 966

Kai Havertz

Âge : 22 ans

Nommé dans l’équipe : 21

Nommé dans le onze de départ : 12

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 5

Nombre total de minutes : 946

Saul Níguez

Âge : 27 ans

Nommé dans l’équipe : 20

Nommé dans le onze de départ : 2

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 14

Nombre total de minutes : 161

Ross Barkley

Âge : 28 ans

Nommés dans l’équipe : 18

Nommé dans le onze de départ : 1

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 13

Nombre total de minutes : 151

LIVERPOOL

Le plus grand coureur de banc : Ibrahima Konaté

L’attente se poursuit pour que la signature estivale de 36 millions de livres sterling de Liverpool fasse pleinement sa marque à Anfield, Konate étant sélectionné dans l’équipe du jour de match pour chaque Premier League pour être laissé sur le banc plus de la moitié du temps. En effet, le Français n’a pas été présenté comme remplaçant dans un match de championnat une fois cette campagne. Cependant, à 22 ans, le temps est encore certainement du côté du défenseur central prometteur, et il est un ajout digne de la Premier League, ne serait-ce qu’à cause de son penchant pour la publication de gifs animés sur les réseaux sociaux.

Constantinos Tsimikas

Âge : 25 ans

Nommé dans l’équipe : 22

Nommé dans le onze de départ : 6

Remplacé le : 3

Gauche sur le banc : 13

Nombre total de minutes : 578

Ibrahima Konaté

Âge : 22 ans

Nommé dans l’équipe : 22

Nommé dans le onze de départ : 7

Remplacé le : 0

A gauche sur le banc : 15

Nombre total de minutes : 630

Alex Oxlade Chamberlain

Âge : 28 ans

Nommé dans l’équipe : 21

Nommé dans le onze de départ : 8

Remplacé le : 8

Gauche sur le banc : 5

Nombre total de minutes : 724

Takumi Minamino

Âge : 27 ans

Nommés dans l’équipe : 19

Nommé dans le onze de départ : 0

Remplacé le : 8

Gauche sur le banc : 11

Nombre total de minutes : 86

Joe Gomez

Âge : 24

Nommés dans l’équipe : 17

Nommé dans le onze de départ : 0

Remplacé le : 4

Gauche sur le banc : 13

Nombre total de minutes : 12

MANCHESTER CITY

Le plus grand coureur de banc : Fernandinho

En tant que membre le plus âgé de l’équipe senior de City et capitaine du club depuis le départ de David Silva en 2020, Fernandinho continue d’être une présence constante dans les équipes de Pep Guardiola sans être aussi directement utilisé qu’il l’était autrefois. En effet, le Brésilien de 36 ans a trouvé son déploiement limité lors de sa neuvième campagne en Premier League, bien qu’il reste impliqué dans les affaires de la première équipe en tant que couverture précieuse et très expérimentée.

Fernandinho Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Fernandinho

Âge : 36 ans

Nommés dans l’équipe : 23

Nommé dans le onze de départ : 5

Remplacé le : 7

Gauche sur le banc : 11

Nombre total de minutes : 514

Nathan Aké

Âge : 26 ans

Nommé dans l’équipe : 22

Nommé dans le onze de départ : 6

Remplacé le : 2

Gauche sur le banc : 14

Nombre total de minutes : 579

Riyad Mahrez

Âge : 30 ans

Nommé dans l’équipe : 21

Nommé dans le onze de départ : 8

Remplacé le : 8

Gauche sur le banc : 5

Nombre total de minutes : 842

Cole Palmer

Âge : 19 ans

Nommés dans l’équipe : 18

Nommé dans le onze de départ : 1

Remplacé le : 3

Gauche sur le banc : 14

Nombre total de minutes : 121

Pierres John

Âge : 27 ans

Nommés dans l’équipe : 17

Nommé dans le onze de départ : 5

Remplacé le : 2

A gauche sur le banc : 10

Nombre total de minutes : 501

MANCHESTER UNIS

Le plus grand pilote de banc : Donny van de Beek

Ce fut une autre saison misérable pour Van de Beek, qui a accumulé un peu plus d’une heure « d’action » en Premier League à mi-parcours de la campagne 2021-22. C’est confortablement moins d’un quart du total des minutes de championnat (511) qu’il a accumulées sur l’ensemble de 2020-21 – qui en soi n’était guère une année vintage pour le milieu de terrain néerlandais. N’oublions pas que l’ancienne star de l’Ajax a été nominée pour un Ballon d’Or aussi récemment qu’en octobre 2019, depuis lors, il n’a fait que quatre départs en championnat pour United. Pauvre Dony.

Un rappel que Donny van de Beek a été nominé pour le Ballon d’Or en 2019 👀 pic.twitter.com/kyOVEfseni — ESPN FC (@ESPNFC) 10 octobre 2021

Donny van de Beek

Âge : 24

Nommé dans l’équipe : 22

Nommé dans le onze de départ : 0

Remplacé le : 8

Gauche sur le banc : 14

Nombre total de minutes de football : 70

Diogo Dalot

Âge : 22 ans

Nommé dans l’équipe : 21

Nommé dans le onze de départ : 7

Remplacé le : 5

Gauche sur le banc : 9

Nombre total de minutes : 728

Jesse Lingard

Âge : 29

Nommés dans l’équipe : 18

Nommé dans le onze de départ : 0

Remplacé le : 9

Gauche sur le banc : 9

Nombre total de minutes : 89

Alex Telles

Âge : 29

Nommés dans l’équipe : 14

Nommé dans le onze de départ : 8

Remplacé le : 1

Gauche sur le banc : 5

Nombre total de minutes : 827

Juan Mata

Âge : 33 ans

Nommés dans l’équipe : 13

Nommé dans le onze de départ : 0

Remplacé le : 0

Gauche sur le banc : 13

Nombre total de minutes : 0

SPUR CHAUD DE TOTTENHAM

Le plus grand coureur de banc : Dele Alli

Après une chute dramatique de la grâce pendant le mandat de Jose Mourinho en tant que manager, Alli a eu du mal à se frayer un chemin dans le cadre de la première équipe des Spurs, bien qu’il soit à tout le moins dans l’équipe de la journée. Le milieu de terrain offensif de 25 ans a trouvé sa place dans toutes les sélections de match de Premier League des Spurs sauf une jusqu’à présent cette saison, bien qu’il n’ait joué que 145 minutes de football de ligue (réparties sur trois apparitions) depuis qu’Antonio Conte a pris en charge. en novembre 2021.

La dernière vidéo TikTok de Dele Alli pendant que les Spurs jouent à Stamford Bridge: pic.twitter.com/LdYjn64EB3 – Le Web des Spurs ⚪️ (@thespursweb) 23 janvier 2022

Dele Alli

Âge : 25 ans

Nommés dans l’équipe : 19

Nommé dans le onze de départ : 8

Remplacé le : 2

Gauche sur le banc : 9

Nombre total de minutes : 657

Ben Davis

Âge : 28 ans

Nommés dans l’équipe : 19

Nommé dans le onze de départ : 10

Remplacé le : 1

Gauche sur le banc : 8

Nombre total de minutes : 930

Japhet Tanganga

Âge : 22 ans

Nommés dans l’équipe : 18

Nommé dans le onze de départ : 10

Remplacé le : 1

Gauche sur le banc : 7

Nombre total de minutes : 739

Matt Doherty

Âge : 30 ans

Nommés dans l’équipe : 17

Nommé dans le onze de départ : 1

Remplacé le : 5

Gauche sur le banc : 11

Nombre total de minutes : 232

Harry fait un clin d’œil

Âge : 25 ans

Nommés dans l’équipe : 17

Nommé dans le onze de départ : 6

Remplacé le : 3

Gauche sur le banc : 8

Nombre total de minutes : 526