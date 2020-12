Louis van Gaal a affirmé que Donny van de Beek avait abandonné un sérieux problème de carrière en rejoignant Manchester United.

Et l’ancien entraîneur de United insiste sur le fait que l’international néerlandais de 23 ans n’aurait jamais dû quitter l’Ajax pour Old Trafford sachant que Paul Pogba et Bruno Fernandes bloquaient sa voie vers la gloire.

La signature de 39 millions de livres sterling de Van de Beek a été saluée comme une entreprise intelligente pour le club et le joueur lorsqu’il a rejoint en septembre le Néerlandais qui devrait devenir un habitué.

Le jeune était considéré comme l’un des joyaux de la couronne de l’Ajax et un joueur capable d’apporter une touche de qualité au milieu de terrain de United.

Mais van de Beek n’a commencé que deux des neuf matchs de Premier League auxquels il a participé.

Cela a conduit son agent à claquer United – et van Gaal pense qu’il n’aurait pas dû rejoindre United.

Il a déclaré: «Il y a tellement d’équipes où Van de Beek serait mieux que United. Et ces autres équipes dont je parle sont également au sommet de l’Europe.

«J’espère pour Van de Beek que son temps viendra à United, mais en toute honnêteté? Non, il n’a pas fait le bon choix.