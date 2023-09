Donny Osmond n’a jamais prononcé un seul gros mot de sa vie : « J’adorerais dire certains mots »

Avec 65 ans derrière lui, Donny Osmond affirme catégoriquement qu’il n’a jamais prononcé un seul gros mot de sa vie.

L’ancien enfant star attribue tout cela à son père, feu George Osmond.

« Je n’ai jamais entendu mon père jurer », admet-il. « Il était dur, mais il n’a jamais juré. »

« Évidemment, je pense toujours aux mots ! Il y a certaines personnes à qui j’aimerais dire certains mots à certains moments, mais je pense juste : ‘Soyez comme ton père' », a-t-il déclaré à People Magazine.

George a produit une progéniture d’enfants talentueux, dont beaucoup ont joué dans le groupe populaire des années 70, The Osmonds. Il est décédé en 2007 et a eu un total de neuf enfants avec sa femme Olive.

Osmond a été transparent quant à sa renommée.

« J’ai décidé il y a longtemps que je n’allais pas le faire avec des scandales, des supercheries ou des campagnes promotionnelles », avait précédemment déclaré Osmond à Fox News Digital, à propos de la façon dont il aborderait sa carrière.

« J’allais le faire avec ma musique, ce qui est une manière très difficile de le faire. Mais c’est arrivé. Et cela m’a pris 10 ans. Mais je voulais que la musique parle d’elle-même. . . . C’est très difficile de rompre » de cette carrière d’adolescent. Mais Dieu merci, grâce à la persévérance et au soutien de mes fans, cela s’est produit. Mais il faut énormément de travail pour être accepté en tant qu’adulte. «

« J’ai vécu tellement d’incarnations », a ajouté Osmond. « Et chaque fois qu’une de ces incarnations se termine, on recommence. J’ai dû continuer à me réinventer. Nous recommençons tous plusieurs fois dans notre vie. »

Osmond a du temps avant de pivoter et de se réinventer à nouveau, après avoir récemment annoncé qu’il avait prolongé sa résidence à Las Vegas au Harrah’s jusqu’en mai prochain. Osmond et sa sœur Marie ont terminé leur résidence commune à Las Vegas en 2019.