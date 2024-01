Donny Osmond célèbre une vie bien vécue dans sa résidence bondée à Las Vegas

Pour les milliers de fans qui ont vu le one-man show de Donny Osmond au Harrah’s Las Vegas, c’est un spectacle pour tous les âges. Mais pour l’homme lui-même, c’est bien plus que cela. “C’est une célébration plus qu’un spectacle… c’est comme This Is Your Life”, a déclaré Osmond dans une interview avec Magazine de Las Vegas. Et une fois que vous aurez vu le spectacle vous-même, vous serez probablement d’accord ; après tout, cette production sans limites est un résumé de plus de six décennies de performances d’Osmond.

Oui, vous avez bien lu : Osmond se produit sur scène presque depuis qu’il sait marcher. Et il n’est pas exagéré de dire qu’Osmond a tout fait et a laissé sa marque dans tous les aspects de la culture pop. Pour ne pas douter de nous, attendez de voir le point culminant de la série : une auto rap-ographie dans laquelle Osmond emmène son public dans le voyage de sa vie. Même à une vitesse vertigineuse, cela prend près de 10 minutes.

La préparation pour ce segment était « énorme », a déclaré Osmond. Magazine de Las Vegas. « La mémorisation de cela a pris beaucoup de temps. Quand j’ai eu l’idée, j’ai appelé mon réalisateur et je lui ai demandé, parce que nous essayons de mettre six décennies en 90 minutes, que pensez-vous de moi en train de faire du rap ? Il a commencé à rire et a trouvé ça génial. À en juger par les réactions nocturnes à la scène, le réalisateur d’Osmond avait raison.

Ce qui est vraiment cool dans cette série, c’est la façon dont Osmond prend beaucoup de temps pour détailler ses différents succès, à partir d’un numéro de production élaboré de Mulan (il était le capitaine Li Shang, vous vous souvenez ?) pour danser des mouvements qui montrent comment il a remporté sa saison de Danser avec les étoiles. Et les fans de Le chanteur masqué je me souviens sans aucun doute de sa performance en tant que paon (il a attiré tout un tas de nouveaux fans grâce à cette seule apparition).

Son œuvre est si vaste que même Osmond ne peut pas se souvenir de tout, un point qu’il souligne très clairement lors d’un segment où il demande aux membres du public de choisir une chanson de l’un de ses innombrables albums. Ne soyez pas surpris s’il se fraye un chemin à travers tout ça ! Mais mec, est-ce amusant. Joignez-vous à la célébration.

Harrah’s Las Vegas, ticketmaster.com

Cliquez ici pour votre abonnement gratuit à l’édition numérique hebdomadaire du Las Vegas Magazine, votre guide de tout ce qu’il y a à faire, entendre, voir et vivre dans le sud du Nevada. En plus de la dernière édition envoyée par courrier électronique chaque semaine, vous trouverez de nombreuses offres intéressantes et économiques provenant de certaines des attractions, restaurants, propriétés et plus encore les plus intéressants ! Et Las Vegas Magazine regorge de contenus informatifs tels que les restaurants à visiter, les cocktails à siroter et les attractions à apprécier.