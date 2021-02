Donnons tous les prix à The Undoing Coats de Nicole Kidman

À la fois mode et fonction, les vêtements d’extérieur se sont avérés être une partie essentielle du caractère de Kidman. Après tout, c’était une femme qui travaillait en déplacement dans la Big Apple parsemée de neige. De plus, il y avait le point de complot qui soulevait des soupçons que Grace aimait se promener … et est juste passée par le studio de l’amant de son mari la nuit où elle a été matraquée à mort.

« J’étais en promenade », a déclaré Grace à l’avocate de son mari, Haley Fitzgerald (Noma Dumezweni). « C’est comme ça que je me suis ancré – je marche. » Quoi qu’il en soit, Internet était heureux qu’elle l’ait fait parce qu’elle avait fait son entrée tout en arborant des vêtements d’extérieur dignes de pâmer qui resteront dans les annales des moments de mode de 2020.

Alors que les Golden Globes 2021 se rapprochent, L’annulation ne manque pas de reconnaissance de prix. Cependant, bien qu’il ait été nominé dans quatre catégories, y compris la meilleure série limitée ou le téléfilm, il semble tout à fait normal que les manteaux reçoivent également leur dû.

Malheureusement, les Golden Globes n’ont pas de catégorie de costumes, donc cet hommage photo devra suffire. Tout ce que vous avez à faire est de canaliser votre meilleur psychologue socialiste de l’Upper East Side et de faire défiler la page.