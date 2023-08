Le troisième épisode du documentaire Prime Video de Newcastle United est officiellement publié cette semaine et offre un aperçu de la tactique de motivation employée par Eddie Howe avant une victoire vitale à domicile contre Manchester United. Une victoire qui propulse son équipe dans le top 4 en avril.

La bande-annonce du documentaire offrait un extrait de ladite discussion d’équipe, mais les téléspectateurs peuvent désormais voir dans son intégralité ce que Howe a dit à son équipe avant le match et ce qui a été dit à la mi-temps lorsque le match était verrouillé à 0-0.

Il est important de comprendre le contexte qui a précédé le jeu, et cela est décrit dans le documentaire via la voix off d’Alan Shearer : « Dans la préparation du jeu, Erik ten Hag a critiqué Eddie Howe et son équipe. »

VIDÉO : Harvey Barnes est meilleur qu’Allan Saint-Maximin

Le documentaire passe à la conférence de presse d’avant-match d’Eric ten Hag qui montre qu’on demande au manager de Manchester United : « … vous avez mentionné avant la finale de la Coupe que vous étiez irrité par Newcastle avec sa tactique, je pense que vous étiez préoccupé par la perte de temps. »

Ten Hag répond : « Nous savons qu’ils tardent, et c’est quelque chose que l’arbitre ne veut pas. Ils veulent avoir du rythme dans le jeu. Ils doivent donc aussi être cohérents pour laisser le jeu se dérouler. »

Eddie Howe explique ensuite aux caméras d’Amazon la justification de son discours d’équipe. « Je veux juste essayer de maximiser ce que nous pouvons du groupe de joueurs que nous avons pour essayer d’orienter leurs pensées. Il n’y a pas de manière définie, je n’ai pas de formule que j’utilise pour savoir quoi dire, c’est l’émotion. à ce moment-là, votre instinct. Mais je pense que la colère peut être une émotion positive.

(Crédit image : Amazon Prime Vidéo)

Le documentaire passe ensuite au discours de son équipe d’avant-match dans le vestiaire de St. James’ Park, où Howe dit à ses joueurs : « Mon dernier message aujourd’hui, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Mais je me suis senti sur en entendant les commentaires, j’avais besoin de vous le transmettre. »

En affichant des mots sur un écran à l’intérieur du vestiaire, Howe poursuit :

» Leur manager commente donc : ‘Ils ont le temps de jeu le plus bas de la ligue et réussissent assez bien à ralentir le jeu. C’est une équipe ennuyeuse contre laquelle jouer, nous devons donc trouver un moyen de jouer contre eux.’ C’est donc à nous de trouver la vitesse dans le jeu et nous dépendons également de l’arbitrage.

« Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? S’ils veulent un match rapide, venez ici ? Allons leur donner le leur. Époustouflons-les avec notre course, soyons intenses dans chaque action que nous faisons, faisons-en un jeu rapide. Allons-y.

Dans le dernier numéro de FourFourTwo, nous racontons l’histoire intérieure du parcours remarquable du club depuis la fin du Prem jusqu’aux phases de groupes de l’UCL. Cliquez pour acheter un exemplaire avec livraison gratuite (Crédit image : futur)

Dans la scène suivante, de retour dans les vestiaires à la mi-temps, les joueurs de Newcastle ont donné une image frustrée. C’est la mi-temps, mais le score est de 0-0 malgré la domination de l’équipe.

« Putain de saké, mec! » » crie Joe Willock en s’asseyant, déplorant une occasion en or qu’il a manquée d’ouvrir le score. Il est consolé par le remplaçant Joelinton qui lui dit « Joe, continue, bravo ».

On peut entendre un autre remplaçant, Matt Ritchie, crier : « Même tempo, même intensité. Ils ne peuvent pas vivre avec vous, continuez ! »

Kieran Trippier dit alors à son équipe : « Les garçons, nous devons être cliniques. Contre Man United, contre ces meilleures équipes, vous n’en avez pas beaucoup [chances] » Avant de faire tomber les deux bottes du sol pour enlever la boue. » Nous devons être impitoyables, quand nous avons à nouveau des occasions, nous les mettons de côté, les garçons. «

(Crédit image : Getty)

Avant que l’équipe ne se lance dans la seconde période, le directeur adjoint Jason Tindall leur dit : « Nous devons commencer de la même manière les gars. Intense. L’intensité les a époustouflés en première mi-temps. »

Cela s’avère être le cas, Willock rattrapant son occasion manquée en marquant après 65 minutes. Ensuite, Callum Wilson marque de la tête à la 88e minute pour compléter la victoire.

Dans une interview d’après-match, le défenseur de Manchester United Luke Shaw fait allusion au fait que l’intensité de Newcastle a fait la différence ce jour-là. « Je pense que Newcastle est une très bonne équipe, mais je ne pense pas qu’ils aient gagné le match sur la qualité aujourd’hui. C’est un endroit extrêmement difficile pour venir ici, je pense qu’ils l’ont gagné sur la passion, la faim, le désir. »

Le troisième épisode de We Are Newcastle United sort sur Prime Video le 25 août

Plus d’histoires de Newcastle United

« Si Eddie Howe et les joueurs peuvent faire face à cela, ce sera vraiment spécial », légende de Newcastle Steve Howey identifie le facteur le plus important pour la saison à venir

Newcastle de retour avec Adidas dans un kit emblématique alors qu’un documentaire d’Amazon divulgue un accord

Newcastle United n’a pas réussi à signer Moises Caicedo pour seulement 4,5 millions de livres sterling affirme Steve Bruce