Donnie Wahlberg assistera à la pré-soirée WahlCon au St. Charles Wahlburgers – Shaw Local

En préparation pour New Kids on the Block’s BlockCon à Rosemont ce week-end, Wahlburgers à St. Charles organise une pré-party WahlCon demain de 15h à 20h

En plus de servir de la nourriture, l’événement au 825 S. Randall Roaad mettra en vedette un karaoké, un DJ, de l’art du ballon et une chance de voir la superstar résidente de St. Charles, Donnie Wahlberg.

Les participants ont la possibilité d’obtenir une table à l’intérieur du restaurant ou de réserver un bracelet de 50 $ pour accéder à la terrasse sans limite de temps.

Wahlburgers a rapporté plus tard qu’ils avaient vendu les 120 bracelets, mais les invités pourront toujours faire la queue pour les tables, et des bracelets non réclamés pourraient être disponibles à l’achat. Un temps limite de 75 minutes sera appliqué sur les tables à l’intérieur.

BlockCon aura lieu du vendredi au dimanche à Rosemont, où NKOTB donnera un concert, participera à des panels et prendra des photos avec les fans.

Vendredi soir, NKOTB donnera un concert au Théâtre Rosemont. Le samedi matin, il y aura des tables rondes et d’autres événements au Théâtre Rosemont.

Le samedi soir, NKOTB accueillera le bal « Je t’aimerai pour toujours » au Centre des congrès Donald E. Stephens, en face du théâtre Rosemont. Il y aura un événement d’adieu dimanche matin à Impact Field.