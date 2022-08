Donnez une pause à vos yeux en activant le mode sombre de Windows 11

Est-ce que ton Windows 11 l’appareil semble trop lumineux la plupart du temps, quels que soient les paramètres de luminosité ? Il pourrait y avoir une solution facile pour vous. La plupart des appareils permettent désormais de choisir un mode d’affichage par défaut : soit le mode clair, soit le mode sombre. Le mode clair par défaut utilise du texte sombre sur fond clair (généralement blanc). Venez du côté obscur et vous verrez du texte blanc sur fond noir. Les utilisateurs de Windows ont la possibilité de modifier le mode dans les paramètres.

Le mode sombre a gagné en popularité au fil des ans, avec certains avantages présumés pour la santé oculaire, comme la réduction de la fatigue oculaire et la facilité de s’endormir la nuit. Notre site soeur Healthline a trouvé ces allégations non concluantesmais vous pouvez toujours utiliser le mode sombre si vous aimez le look.

Personnellement, je préfère le mode sombre car le mode clair a tendance à être trop lumineux pour mes yeux, et le mode sombre me semble finalement plus confortable à regarder. Quelle que soit votre raison, si vous souhaitez effectuer le changement dans Windows 11, vous n’êtes qu’à quelques pas.

Comment activer le mode sombre dans Windows 11

1. Clique le Commencer carreau et aller à Paramètres > Personnalisation (ou faites simplement un clic droit sur l’arrière-plan de votre bureau et choisissez Personnaliser).

Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



2. Dans le Personnalisation menus, choisissez Couleurs.

Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



3. Aller vers Choisissez votre mode et sélectionnez Sombre du menu déroulant.

Vous pouvez également choisir Personnalisé dans la liste déroulante si vous souhaitez des paramètres différents pour les applications par rapport à Windows (par exemple, la barre des tâches en bas de votre bureau).

Si vous souhaitez encore plus de personnalisation, vous pouvez utiliser ce menu Couleurs pour modifier les couleurs des fenêtres de votre application. Utilisez cette option pour faire correspondre l’arrière-plan de votre bureau ou réglez simplement vos fenêtres sur votre couleur préférée.

