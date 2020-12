Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Certaines autorités sanitaires de l’État donnent aux Américains la possibilité d’être avertis sur leurs smartphones s’ils passent du temps près de quelqu’un qui a ensuite été testé positif pour le coronavirus. Cette technologie n’est pas une solution magique, mais c’est un outil de lutte contre la pandémie prometteur – que la plupart des gens n’utilisent pas. Ma collègue Jennifer Valentino-DeVries a récemment écrit sur l’efficacité et les lacunes de ces notifications d’alerte d’exposition au virus. Elle m’a parlé de ce qui se cache derrière la technologie et des raisons pour lesquelles elle est à l’aise avec elle après des années d’avertissement sur les applications qui envahissent la vie privée. Shira: Ces technologies d’exposition aux coronavirus fonctionnent-elles? Jen: Ils ne sont même pas aussi efficaces à distance que de nombreux tests de virus avec des résultats rapides, une utilisation généralisée de masques et des personnes se tenant à distance les unes des autres. Mais le but des alertes est d’informer toutes les personnes avec lesquelles une personne infectée a pu interagir le plus rapidement possible afin qu’elles puissent rester à l’écart des autres et se faire tester. Nous avons des données, notamment d’Arizona et Suisse, que ces technologies peuvent informer correctement ceux qui ont été exposés à des personnes infectées. Si vous combinez des tests efficaces, des masques, la recherche des contacts par des humains et ces alertes d’exposition automatisées, vous pouvez avoir un impact considérable.

(En savoir plus sur comment fonctionnent ces alertes et comment les trouver pour votre état.) Alors pourquoi si peu de gens utilisent ces applications? Quand j’ai commencé mon rapport, je pensais que la réponse serait relativement simple: après des années d’infraction à la vie privée, les gens préoccupés par le gouvernement ou les entreprises qui les suivaient diraient simplement non. Mais c’est plus compliqué. Certes, certaines personnes se méfient du gouvernement et des entreprises technologiques. Les gens se méfient également de la recherche des contacts par les humains. Mais un gros problème est que beaucoup de gens ne savent pas que ces applications existent et que tous les États ne les ont pas activement promues. Et dans les sondages, un pourcentage important d’Américains disent qu’ils n’utiliseraient pas ces applications même si elles étaient efficaces à 100% pour arrêter la pandémie et protéger la vie privée des gens. Tu écris sur les manières effrayantes nous sommes suivis via nos téléphones. Maintenant, vous dites oui au gouvernement et à la surveillance des entreprises?

Cette technologie particulière d’Apple et de Google est si bien conçue que je ne suis même pas sûr de l’appeler «surveillance». Il ne collecte pas de données de localisation ou de données de vos contacts, et les informations sur votre réseau ne sont pas stockées par le gouvernement ou une entreprise de technologie. Il s’appuie sur Bluetooth pour détecter les téléphones proches les uns des autres depuis plus de quelques minutes. Mais les applications qui n’utilisent pas cette technologie Apple et Google peuvent être plus intrusives. La Californie a déployé son système d’alerte d’exposition jeudi. Comment ça marche? Comme quelques autres États, la Californie utilise la technologie appelée Exposure Notifications Express d’Apple et de Google. Les entreprises envoient des notifications sur les téléphones de tout le monde pour encourager les gens à télécharger l’application de notification d’exposition du département de la santé ou à modifier les paramètres du téléphone pour activer la technologie. Les notifications font la différence. Les États peuvent faire participer assez rapidement jusqu’à 20% de la population au système d’alerte, ce qui est un bon début. Dans les États qui ont créé leurs propres applications sans notifications ni autres promotions, l’utilisation a tendance à être plus faible. Quelles sont les lacunes? Les applications d’exposition sont plus efficaces si les gens ont un bon accès aux tests et un délai d’exécution relativement rapide des résultats – en quelques minutes ou en un jour. Cela signifie que nous sommes revenus là où nous avons toujours été aux États-Unis, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de stratégie nationale cohérente et que les tests sont terribles dans la plupart des pays. Que nous disent ces applications d’exposition aux virus sur la technologie? Ces applications sont un symbole fou de la façon dont les entreprises technologiques supplantent les fonctions gouvernementales. Apple et Google ne font pas de tests de virus, mais avec ces technologies d’exposition, ils ont conçu le système, ont essentiellement créé des applications pour les gouvernements et, dans certains cas, ont dit non aux pays et aux États qui ont essayé de créer des applications en utilisant davantage de technologies de coronavirus envahissant la vie privée. Affaires et économie Mis à jour 11 décembre 2020 à 12 h 33 HE Un sauveur surprise pour les pubs britanniques: les œufs écossais.

Les actions chutent alors que les négociations sur le Brexit et les mesures de relance américaines restent bloquées, le temps s’écoulant.

Pound souffre de sa pire semaine en trois mois alors qu’une nouvelle échéance du Brexit approche. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Les mots échouent au patron d’Airbnb. Et moi. Ce qui s’est passé cette semaine avec les premières offres publiques d’actions d’Airbnb et de DoorDash n’a aucun sens. Vraiment.

Les valeurs des deux sociétés ont explosé – au point où même le directeur général d’Airbnb était presque à court de mots dans une interview télévisée jeudi. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi Airbnb fait maintenant partie des entreprises les plus précieuses au monde, malgré sa perte de liquidités et le déclin de ses réservations de voyages pendant la pandémie. DoorDash n’est pas non plus un gagnant du slam dunk, comme son cours de bourse pourrait le suggérer. Une partie de ceci est simplement la mécanique de l’offre et de la demande. Airbnb et DoorDash, à l’instar de nombreuses entreprises ouvertes en bourse, ont choisi de ne vendre qu’un petit nombre d’actions. Et il semble que beaucoup de gens voulaient acheter ces actions, donc le prix a continué à monter. Facile. Sauf qu’il n’est pas normal que le processus méthodique de détermination du cours initial de l’action d’une entreprise soit annulé par des personnes prêtes à payer le double ou plus de ce que les professionnels ont décidé que valaient des entreprises comme Airbnb et DoorDash. Il y a d’autres facteurs ici, comme mon collègue Erin Griffith l’a expliqué. Les mesures prises par la Réserve fédérale pour soutenir l’économie américaine cette année – et bien avant – ont rendu plus attrayant pour les gens de verser de l’argent dans des investissements dont la valeur peut considérablement augmenter. (Cela signifie qu’ils peuvent également diminuer considérablement leur valeur. Bitcoin, les start-ups technologiques et les actions de nouvelles entreprises publiques sont définitivement risqués.) Bloomberg News aussi mentionné d’autres changements financiers cette année, cela a peut-être contribué au zèle pour acheter des actions Airbnb et DoorDash, comme l’augmentation du nombre de personnes relativement inexpérimentées utilisant des applications de négociation d’actions comme Robinhood. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. De plus en plus de jeunes entreprises entreront bientôt en bourse et il y aura peut-être de la raison. Mais il est difficile d’ignorer la déconnexion entre un marché boursier américain en hausse en 2020 et les jeunes patrons de la technologie qui deviennent des gazillionnaires, alors que de nombreux Américains ont du mal au point où ils volent de la nourriture. Cela n’a vraiment aucun sens.