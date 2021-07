Le prince Harry, férocement privé, a écrit un mémoire explosif, « pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu ».

Oh cher. Car, comme nous le savons tous, le royal préféré autrefois brillant et autodérision s’est transformé en le prince frais de l’air chaud depuis qu’il a traversé l’étang.

Donnez un peu d’intimité au prince Harry… et ne vous embêtez pas à acheter son livre, dit Jane Moore Crédit : Getty

Il a exploité les opportunités de gagner de l’argent en colportant «sa vérité» au plus offrant tout en expliquant pieusement à tous les autres comment vivre leur vie depuis sa tour en ivoire (et probablement plaquée or) à Montecito, en Californie.

Pour l’instant, le titre reste un secret, mais Les souvenirs peuvent varier doit être un concurrent sérieux, avec Do As I Say, Not As I Do.

Quoi qu’il en soit, la possibilité qu’il s’agisse d’un tome insipide sur la façon dont un banc rassemble les gens (© Meghan Markle) a été exclue par la nouvelle selon laquelle les éditeurs lui auraient versé 20 millions de dollars.

Il donne peut-être « le produit » (cela inclut-il l’avance ?) À une œuvre caritative, mais croyez-moi, aucun éditeur ne paie ce genre d’argent sans la garantie de révélations très percutantes pour le faire voler des étagères.

Le communiqué de presse le décrit comme « un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre temps » (arrêtez de rire dans le dos) mais, même s’il a probablement eu des quantités industrielles de fumée le monde veut entendre ses vues fascinantes sur les émissions de carbone, etc., ce niveau de moolah nécessitera un peu plus de viande sur l’os.

S’APPROPRIER DE SES PROPRES DÉFAUTS

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons », dit Harry.

Hmmm. L’un de ces chapeaux littéral sera-t-il l’uniforme nazi qu’il portait autrefois pour une soirée déguisée? Et l’une des erreurs sera-t-elle la fois où il a appelé un camarade soldat son « petit ami P**i » ?

Il n’a pas abordé ces deux « bas » lors de la tristement célèbre interview « les souvenirs peuvent varier » avec Oprah Winfrey, où l’apitoiement sur soi semblait être le sentiment dominant, plutôt que de s’approprier ses propres défauts.

Peut-être que Harry a retenu de telles friandises en sachant qu’ils faisaient partie des joyaux de la couronne en obtenant un gros contrat de livre et en assumerait la responsabilité personnelle sous forme imprimée?

Mais jusqu’à présent, le paramètre par défaut de Harry semble avoir été que toutes les erreurs qu’il a commises dans sa vie étaient la faute de quelqu’un, ou de quelque chose, d’autre. Son père, la mort de sa mère, le système du palais, peu importe.

Il y a donc de fortes chances qu’il jette à nouveau d’autres membres de la famille royale sous le bus – sachant que leur philosophie «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» signifie qu’une réfutation officielle de ses affirmations est peu probable.

La question brûlante est : combien de temps la reine va-t-elle permettre à Harry d’exploiter ses relations royales tout en prétendant être un simple citoyen ? À 95 ans, peut-être qu’elle veut juste la vie tranquille. Mais qu’en est-il de son fils et héritier, le prince Charles ?

Des rapports récents indiquent que, bien que son défunt père veuille que le titre de duc d’Édimbourg revienne au prince Edward, le futur roi a décrété que cela était peu probable dans le cadre de sa vision d’une monarchie allégée.

Alors sûrement, le prince Charles doit-il trouver la même détermination pour s’attaquer à l’épineuse question du « duc et de la duchesse de Sussex » en capitalisant sur leurs titres ?

En attendant, peut-être que le reste d’entre nous pourrait tous donner au prince Harry l’intimité dont il prétend avoir envie en laissant ses mémoires « intimes et sincères » sur l’étagère.

La vérité est aussi laide que les sœurs Cendrillon

C’est l’espoir qui vous tue. Après des mois (ou est-ce des années ?) de promesse d’un « jour de la liberté », il s’est avéré qu’il s’agissait d’un autre pétard mouillé de la part d’un gouvernement doté de compétences en leadership aussi décoiffées que la coiffure du Premier ministre.

Liberté de faire quoi exactement ?

Liberté de faire quoi exactement ?

Partir en vacances en France ? Nan. Non, à moins que vous ne vouliez payer un milliard de livres sterling pour vous faire arnaquer par des sociétés de test privées tout en vous inquiétant simultanément du fait que toute autre destination choisie soit placée sur la liste rouge dès que vous y arrivez.

Aller au théâtre? Pas si vous aviez prévu d’assister à la nouvelle production de Cendrillon d’Andrew Lloyd Webber cette semaine, car quelqu’un avec un rôle de camée a été testé positif pour Covid et, malgré le test négatif de tous les autres, il a dû fermer jusqu’à nouvel ordre.

Lord Lloyd-Webber déclare : « Les conditions impossibles créées par l’instrument contondant qu’est l’orientation d’isolement du gouvernement signifient que nous ne pouvons pas continuer. »

C’est la même histoire avec le demi-million de personnes actuellement en arrêt de travail après avoir été interrogées, y compris les conducteurs de train et le personnel frontalier, ce qui a entraîné un chaos absolu dans les gares et les aéroports.

Pendant ce temps, les producteurs de denrées alimentaires et les chauffeurs de camion sont sollicités à un tel rythme que les rayons des magasins sont extrêmement bas pour certains produits et même le géant des supermarchés Island doit fermer des magasins.

« Quelle ironie que le Freedom Day soit également un nouveau point bas pour nous et pour de nombreuses autres entreprises britanniques qui se sont efforcées héroïquement de maintenir le spectacle sur la route au cours des 18 derniers mois », a écrit le directeur général islandais Richard Walker dans The Sun aujourd’hui.

« NOUVEAU POINT BAS POUR NOUS »

Assez. Le pays se sent sans gouvernail et, par conséquent, chaotique. La vague de chaleur n’arrange pas l’ambiance générale de frustration ardente face au manque de leadership.

Tony Blair (vous vous souvenez de lui ?) dit que le gouvernement est contradictoire dans l’application d’une stratégie à risque zéro, ce qui a conduit à la « pingdémie », dans certains cas, bien qu’il ait adopté une position de gestion du risque depuis le début de la pandémie. Il a absolument raison.

Le Covid ne s’en va pas et il faut gérer le risque tout en apprenant à vivre avec.

La vaccination a été annoncée comme notre billet pour la liberté, mais malgré près de 82 millions de doses déjà administrées, même les doubles piqûres ont toujours une main attachée dans le dos.

L’ancien bras droit de Boris, Dominic Cummings, l’a récemment décrit comme « un caddie se brisant d’un côté à l’autre de l’allée ».

Maintenant, les roues ne sont plus seulement bancales, elles se détachent.

Quoi, pas de bagages, Naomi ? NAOMI CAMPBELL a été photographiée en train de pousser le landau de sa fille nouveau-née, regardant chaque centimètre le superbe mannequin qu’elle est. Mais où, je vous prie, est le sac de bébé, rempli de lingettes humides, bol d’alimentation, biscottes, crèmes, biberon, lait maternisé, divers jouets distrayants, papoose, bavoir en plastique, outils de dentition, plusieurs couches et un changement complet de vêtements ? Quelque chose me dit que, juste à côté, il y a une nounou de premier ordre qui porte ce fardeau particulier.

Maxi’s tort une leçon

APRÈS avoir escaladé une clôture de 12 pouces et passé un an sur la liste des disparus, Maxi la tortue a été retrouvée par des promeneurs de chiens dans un champ à moins d’un mile de sa maison du Wiltshire.

Après avoir escaladé une clôture de 12 pouces et passé un an sur la liste des disparus, Maxi la tortue a été retrouvée par des promeneurs de chiens dans un champ à moins d’un mile de sa maison du Wiltshire Crédit : Solent

C’est la deuxième fois qu’il s’échappe du propriétaire Ruaidhri Jukes, 23 ans, après avoir été AWOL pendant neuf mois.

Seulement une intuition mais, tout comme le reste d’entre nous, peut-être que Maxi aspire à être définitivement libéré de captivité ?

Un fonctionnaire rentre chez lui

Les fonctionnaires ont été « exhortés » à retourner au bureau quatre jours par mois à partir de septembre.

Non, ce n’est pas une faute de frappe.

Alors, la prochaine fois que vous devrez prendre une semaine de congé pour attendre que quelqu’un réponde à votre appel concernant les poubelles/parking/planning/taxe communale, vous saurez pourquoi.

Cibler les escroqueries UNE Américaine poursuit Airbnb après avoir été agressée alors qu’elle séjournait dans l’un de ses immeubles locatifs. Le résultat reste à voir, mais en attendant, le géant de l’Internet pourrait également s’attaquer aux fausses villas annoncées sur sa plate-forme comme un moyen d’essayer d’extraire de l’argent des gens pour une propriété qui n’existe pas réellement.