Donnez un coup de pouce à votre Wi-Fi domestique avec jusqu’à 180 $ de réduction sur les routeurs maillés Eero Pro 6

À quand remonte la dernière fois que vous avez remplacé votre maison routeur internet? Si vous avez du mal à vous en souvenir, il est probablement temps de faire une mise à niveau. Les experts recommandent de remplacer votre routeur au moins tous les cinq ans, et si vous devez effectuer une mise à niveau, nous avons une offre à ne pas manquer. À l’heure actuelle, Amazon offre 30% de réduction sur les routeurs maillés Eero Pro 6, qui . Les routeurs individuels, les packs de deux et les packs de trois sont tous en vente, mais il n’y a pas de date d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer les économies. .

Ces appareils compatibles Wi-Fi 6 peuvent aider à couvrir votre maison avec une couverture Wi-Fi constante et fiable et prendre en charge des vitesses allant jusqu’à un gigabit. Grâce à la connectivité tri-bande, ces routeurs peuvent prendre en charge 75 appareils ou plus à la fois, ce qui est idéal pour ceux qui utilisent beaucoup d’équipements domestiques intelligents. L’Eero Pro 6 sert même de concentrateur de maison intelligente Zigbee et peut être utilisé pour contrôler d’autres appareils intelligents compatibles avec Alexa sur votre réseau

Le trois pièces routeur maillé est idéal pour ceux qui ont de plus grandes maisons et qui ont besoin d’une connexion solide dans chaque pièce. Avec trois routeurs, il peut fournir une couverture allant jusqu’à 6 000 pieds carrés, bien que deux routeurs bien placés puissent couvrir jusqu’à 3 500 pieds carrés. Compte tenu de l’approche extensible d’Eero, vous pouvez toujours lancer un ensemble plus petit pour commencer et ajouter des extensions supplémentaires selon vos besoins.

Si un système Eero n’est pas pour vous mais que vous avez toujours besoin d’une mise à niveau du routeur, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres de routeur maillé pour encore plus de bonnes affaires.