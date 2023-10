Le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a fustigé le président Joe Biden pour un programme d’aide de 100 millions de dollars à la bande de Gaza et une photo publiée montrant le personnel des opérations spéciales.

Biden a annoncé mercredi le programme d’aide aux Palestiniens de la bande de Gaza, quelques jours seulement après l’Office de secours et de travaux des Nations Unies. posté sur X, le Hamas a volé du carburant et d’autres fournitures de secours. Un porte-parole du Département d’État a admis jeudi que l’aide pourrait être détournée par le groupe terroriste islamique radical. (EN RELATION : « This Is Your Legacy » : Ingraham se tourne vers les donateurs universitaires d’élite pour avoir soutenu le « puisard » de la « haine »)

« Ce sont les mêmes personnes, Laura, qui ont donné 6 milliards de dollars à l’Iran au moment même où le Hamas planifiait ces attaques et que l’Iran les aidait, et maintenant nous sommes censés croire que leur donner 100 millions de dollars, notre argent, l’argent de nos contribuables. cela ne va pas aux terroristes ? Hawley a déclaré à l’animatrice de Fox News, Laura Ingraham. « Le donner aux dirigeants palestiniens ne reviendra pas aux terroristes ? Je veux dire, s’il te plaît, donne-moi une pause.

MONTRE:



« Je ne peux pas croire que ce soit ce que Joe Biden fait avec l’argent des contribuables américains », a poursuivi Hawley. «J’ai hâte d’entendre comment il essaie de le justifier. Il n’y a aucune justification. Aucun dollar ne devrait aller à Gaza pendant que ces attaques sont en cours.»

Le Hamas a mené une attaque terroriste meurtrière dans plusieurs endroits du sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant au moins 200 otages. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que la réponse d’Israël à l’attaque « résonnerait pendant des générations » alors qu’Israël commençait ses opérations militaires contre le groupe terroriste.

Hawley a fustigé l’administration Biden pour avoir accidentellement publié une photo révélant l’identité de plusieurs membres des opérations spéciales américaines en Israël. La photo, publiée par la Maison Blanche après le voyage de Biden, montrait des spécialistes du sauvetage d’otages envoyés pour aider les forces de défense israéliennes et a ensuite été supprimée.

«Dès que cela a été porté à notre attention, nous avons immédiatement supprimé la photo. Nous regrettons l’erreur et tous les problèmes que cela a pu causer », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche au Daily Caller.

La Special Operations Association of America a critiqué l’administration Biden pour avoir publié la photo, affirmant que cela pourrait mettre en danger la vie du personnel qui apparaît sur l’image. Le groupe a noté une deuxième version de la photo qui noircissait les visages, laissant toujours visibles les caractéristiques d’identification, notamment les tatouages ​​et les patchs.

« Ces gens sont tellement incompétents », a déclaré Hawley. « N’oublions pas ce qu’ils ont fait en Afghanistan, il y a à peine deux ans. Le retrait désastreux, chaotique, embarrassant qu’ils y ont poursuivi. Et maintenant, ces gens veulent que nous fassions confiance à leur politique en Ukraine. De l’argent sans aucune limite et dites aux Israéliens quoi faire. Non, merci. »

« Nous devrions dire aux Israéliens qu’ils font ce qu’ils doivent faire et nous allons vous soutenir », a ajouté Hawley.

