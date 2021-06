Les stars fastueuses et androgynes de la scène K-pop sont idolâtrées par les fans du monde entier, mais Kim n’est pas impressionné. Selon un article publié cette semaine dans le New York Times, il a qualifié le genre de « cancer vicieux » corrompre les jeunes Nord-Coréens « tenue, coiffures, discours, [and] comportements. »

Passées en contrebande à la frontière sur des clés USB et des DVD, les vidéos K-pop dépeignent un monde glamour qui contraste fortement avec l’existence enrégimentée des Nord-Coréens. Kim aurait dénoncé non seulement la K-pop, mais aussi les films et séries télévisées sud-coréens, les appelant « antisocialiste et non socialiste » influences qui pourraient rendre la société du Nord « s’effondrer comme un mur humide » si elle n’est pas cochée. Encore une fois, le New York Times attribue ces citations aux médias d’État nord-coréens.

La Corée du Nord a promulgué l’année dernière une nouvelle loi appelant jusqu’à 15 ans dans des camps de travail pour les personnes qui regardent et possèdent des sources de divertissement sud-coréen, selon les médias du Sud. Ceux qui les font entrer clandestinement dans le pays seraient passibles de la peine de mort.

Peu de gens en Occident porteraient leur dégoût pour la K-pop au niveau que Kim aurait prétendu, mais certains commentateurs de Twitter étaient d’accord en plaisantant avec l’homme fort nord-coréen.

« Je dois être d’accord avec lui sur ce coup-là », expert conservateur Matt Walsh tweeté. Pedro Gonzalez, un autre commentateur conservateur, déclaré que quelqu’un devrait « donnez-lui le Nobel. »

Les médias sud-coréens ont souvent été cités par les transfuges nord-coréens comme ayant influencé leur décision de fuir l’État communiste. Cependant, peu d’analystes pensent que les sources médiatiques étrangères représentent à elles seules une menace sérieuse pour le régime de Kim. Néanmoins, il a réprimé, aurait même exécuté 10 de ses propres fonctionnaires pour avoir regardé des drames sud-coréens, selon des rapports de renseignement du Sud.

De tels rapports doivent être pris avec une pincée de sel, cependant. Les médias et le gouvernement de Séoul ont déjà fait état de purges et d’exécutions d’individus uniquement pour « réalisé » fonctionnaires pour revenir plus tard vivant.

