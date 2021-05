«  Donnez-lui déjà la couronne  »: la candidate de Miss Univers revêt un kit moulant en l’honneur de la légende argentine Diego Maradona (VIDEO)

Six mois après la mort prématurée de l’attaquant légendaire, son esprit vit clairement dans son pays natal et au cœur du flamboyant Axelrad, qui est monté sur scène à Hollywood dans une version chatoyante des célèbres couleurs bleu et blanc de l’Argentine ornées de leurs plus belles couleurs. aimé le nom et le numéro de l’icône 10.

Courbant dans les préliminaires du concours, Axelrad a effectué des dribbles de contrôle rapproché avec un ballon de football qu’elle tenait, dansant sur la chanson « vamos, vamos » bien-aimée des partisans de l’équipe nationale argentine.

« Je n’ai pas eu le privilège de le voir jouer, mais j’ai revécu avec ma famille tous ses jeux et ses buts, la façon dont il travaillait sur le terrain,« Le mannequin a raconté à son compte Instagram plus de 103 000 abonnés à propos de l’ancien showman de Boca Juniors, Barcelone, Naples et Newell’s Old Boys.

« Je devais le voir à un moment où les nouvelles dans les médias sur sa vie privée n’étaient pas les meilleures, mais je sais aussi, comme [musician] Rodrigo [Bueno] dit: «il a semé la joie dans le peuple».

«Je vous invite à vous laisser emporter par la passion, la joie et la gloire que Maradona nous a fait ressentir à un moment donné.

«À travers mon costume typique, célébrons le joueur sur le terrain et non l’homme à la maison.

« Maradona a dit: » Je vous demande seulement de me laisser vivre ma propre vie. Je n’ai jamais voulu être un exemple. «

« Ce n’est pas nous qui jugeons votre vie personnelle, mais s’il y a quelque chose dont je suis sûr, c’est que vous avez été un exemple de la façon de représenter La Celeste y Blanca [Argentina] avec fierté et loyauté.

« Ma tenue est inspirée par la passion qui nous unit tous: cela signifie que nous sortons et nous nous disons ‘hein, [Lionel] Messi, Maradona. C’est l’Argentine. «

Les fans des réseaux sociaux ont répondu par une procession de blagues, de photos et de clips de Maradona et même de quelques évaluations de la performance d’Axelrad.

« Donnez-lui déjà la couronne, » dit l’un d’eux, accompagnant leur appel d’une animation de la superstar de la pop Rihanna levant un diadème à sa tête.

Axelrad n’a clairement pas peur de parler lyrique sur le football en Argentine. « C’est au-delà des couleurs, du terrain, des classiques », a-t-elle déclaré lors de ses dernières répétitions.

« Il ne s’agit pas seulement de s’entraîner, de taper dans le ballon et de marquer un but. Le football en Argentine est unité, passion, euphorie – c’est naître avec un club hérité dans votre cœur.

« C’est la discipline, dimanche après le dîner … ce sont 23 provinces unies pour célébrer un but de notre équipe nationale. »

Avec cette force d’émotion et de patriotisme, il est difficile d’imaginer que Maradona n’aurait pas été aussi charmée par Axelrad qu’elle espère que les juges du concours le seront.